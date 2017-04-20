20 апреля 2017 года

Приходите после праздников

Во Владивостоке в рамках VII Дальневосточного российско-корейского форума иностранцам рассказали, какие в нашей стране есть возможности для реализации инвестпроектов в сфере рыбного хозяйства. Корейские бизнесмены в свою очередь, очертили проблемное поле и призвали Россию не декларировать, а делать.

Утром стулья, вечером преференции

Одна из деловых сессий VII Дальневосточного российско-корейского форума, который 19 апреля завершил свою работу во Владивостоке, была посвящена вопросам двустороннего сотрудничества в области рыбной промышленности и рыбопромыслового судостроения.

О предоставляемых государством возможностях, механизмах получения преференций на Дальнем Востоке, которыми могут воспользоваться иностранцы, участникам форума рассказал директор по рыбной отрасли инвестиционного департамента Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Андрей Майоров. Среди основных инструментов он назвал режим свободного порта и 17 территорий опережающего развития. Представитель агентства выделил несколько перспективных и интересных для иностранцев секторов, проекты в которых могут быть реализованы как исключительно при участии российских партнеров, так и самостоятельно (без ограничений со стороны государства). Среди них – строительство флота, рыбопереработка, создание холодильных и складских мощностей, логистика, а также аквакультура.

Однако к расписываемым российской стороной преимуществам и перспективам корейские бизнесмены и эксперты отнеслись скорее настороженно. Доклад, с которым выступил профессор Pukyong National University Джанг Янг Су, «сорвал аплодисменты» зала, после того как спикер довольно ярко обрисовал экономическую неэффективность предлагаемых бизнес-проектов, сообщает корреспондент Fishnews.

«Например, чтобы построить склад объемом 50 – 100 тыс. тонн, надо инвестировать 40-50 млн долларов. Из расчета, что мы планируем получать 5% выручки (чистая выручка должна составлять 400 тыс. долларов), склад должен обрабатывать от 80 до 100 тыс. тонн ежедневно. То есть там должно постоянно лежать 100 тыс. тонн», - привел свои расчеты профессор. «Вы назвали возможную квоту в 500 тыс. тонн, - обратился он к Андрею Майорову (ранее представитель агентства сообщал о возможных объемах вылова и поставках рыбы на берег - прим. корр.). – То есть отсюда надо взять 100 тысяч и хранить каждый день целый год на складе и только тогда возможно получить 5% выручку. Разве это возможно? Получается, что порядка четырех траулеров должны поставить весь свой улов на корейский склад на Дальнем Востоке. Очень тяжело реализовать такой бизнес. Особенно если иностранцы должны сам искать себе партнеров-поставщиков и со всеми договариваться», – заключил эксперт. Проблема, по его мнению, состоит в том, что большая часть российского ресурса уходит на экспорт в непереработанном виде, а потому не требует длительного пребывания на берегу.

Более эффективной бизнес-моделью он считает не склад, а кластер. «Россия имеет преимущества в запасах ресурсов, у Кореи есть технологии переработки. Мы могли получить синергетический эффект. Теоретически мы могли бы переработать то сырье, которое сегодня идет в Китай», - отметил профессор. Однако для этого, по его словам, России нужно «открыть рынок в каждом узле рыбного сектора». «Необходимо создать глобальную цепь ценностей. Нужно собрать смежные виды промышленности в кластере, заботясь обо всем, - от вылова/выращивания до переработки и продажи. Сюда надо включить и судоремонтную, и судостроительную составляющие. Это будет способствовать привлечению инвесторов», - сказал Джанг Янг Су.

Справедливости ради стоит отметить, что корейская сторона в ходе переговоров различного уровня не раз заявляла, что построит холодильный склад в Приморье в обмен на ресурсы. Однако пока дальше рассуждений и обещаний дело не сдвинулось.

Корейские бизнесмены также сообщили, что сталкиваются со сложностями в заполнении разного рода документов, необходимых для получения тех же налоговых льгот и преференций. «Все формуляры выполнены на русском языке, к ним нет никаких инструкций даже на английском, и никто не может объяснить, как их заполнять. Между тем мы работаем. Без льгот, но в рамках декларированных территорий опережающего развития. А механизма возврата денег тоже нет», – рассказал один из участников с корейской стороны. По его словам, создано очень много структур с дублирующими функциями, где тоже вся работа и все инструкции на русском языке. Много сложностей процедурного характера. «Лучше была бы одна территория, но там все работало. Причем по международным стандартам», – отметил бизнесмен.

Участников форума интересовали возможности инвестквот. В частности, иностранным бизнесменам было интересно, на что направлен такой механизм и как можно воспользоваться предлагаемой возможностью. Андрей Майоров сообщил, что строить флот для инвестквот можно только в партнерстве с российским предприятием (квота выделяется российскому бизнесу) и только на российских верфях. На вопрос гостей, какая из верфей в России в состоянии построить «под ключ» современное рыболовное судно, представитель агентства сообщил, что на Дальнем Востоке таких нет. «Но есть много частных верфей, которые с удовольствием посотрудничают с корейскими компаниями-инвесторами», – добавил он.

На просьбу озвучить информацию о критериях отбора инвесторов, проектов и проч. Андрей Майров сказал, что все документы практически готовы. «Я думаю, что после праздников в России финальные условия будут утверждены. Мы считаем, что на данный момент все условия на 90-95% согласованы», - сообщил он.

Впрочем, на форуме были отмечены и положительные моменты. В частности, генеральный директор ООО «Южный терминал» Арслан Висаидов сообщил о том, какими преференциями можно воспользоваться при закладке киля в России. Также он рассказал, что положительно решается вопрос с долгосрочной арендой причальных сооружений. «Мы ждем совместные проекты под инвестиционные цели, и когда мы сможем это показать, то компания сможет претендовать на заключение долгосрочного договора аренды», – заявил руководитель «Южного терминала».

Аквакультуру будут формировать на ходу

Говоря о возможностях вложений в аквакультуру, представитель АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Татьяна Панфилова предложила корейскому бизнесу активней вкладываться в этот сектор (ведь, по ее словам, в регионе используется лишь 1% от всех пригодных для фермерства акваторий и потенциал огромен). А также воспользоваться интерактивной картой рыбоводных участков, которая создается сегодня по поручению вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Инвесторы, в свою очередь, заявили о том, что участки малоизучены и в Корее принято сначала заручиться всесторонней поддержкой науки, найти корма и проч. и лишь затем экспериментировать с бизнес-инвестициями. На это Татьяна Панфилова сообщила, что сервисные службы, смежные отрасли - от кормов до переработки, а также научные наработки будут формироваться по ходу формирования отрасли как таковой. Сейчас, по словам представительницы ФРДВ, такой необходимости нет из-за критически низкого количества предпринимателей в этом секторе. «На сегодняшний день я не могу представить какие-либо проверенные материалы относительно выращивания корма. Но в случае, если к нам будут обращаться какие-то корейские компании относительно возможности получения данных участков, то мы будем стараться предоставлять информацию и оказывать поддерживающие функции в том числе», - сказала она. Спикер обнадежила корейских бизнесменов, сообщив, что Россия всегда славилась своей сильной школой биологии моря. «Но, конечно, надо будет провести еще точные исследования», – добавила она.

На форуме также были затронуты темы совместной подготовки кадров для отрасли, обмена прогрессивными технологиями в сфере рыбопереработки, аквакультуры, судостроения и софинансирования различных проектов в этих областях. Говорили о развитии онлайн и офлайн аукционной торговли в рамках проекта «Дальневосточного аукционного рыбного дома».

В целом форум оставил массу открытых вопросов, которые скорее адресованы российским властям, нежели бизнесу. Пока же очень сложно говорить о стабильном ведении бизнеса корейскими компаниями, заключили иностранные эксперты, посетившие «рыбную» сессию.

В рамках форума также прошли переговоры в формате b2b. В них участвовало 43 корейские компании, в том числе рыбопромышленной отрасли, рассказали в торговом отделе (КОТРА) Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке.

Fishnews