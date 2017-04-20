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Ликвидация последствий разлива с танкера «Надежда». Автор фото Дмитрий Лисицын / «Экологическая вахта Сахалина»

Экологи: Россия плохо подготовлена к борьбе с нефтеразливами

Авария танкера «Надежда» на Сахалине позволила выявить существенные недостатки и пробелы в российской системе ликвидации нефтеразливов, особенно на море, отмечают природоохранные организации.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и «Экологическая вахта Сахалина» опубликовали совместный доклад «Чему научит нас «Надежда»?» Он посвящен крупнейшей за последние годы экологической катастрофе в Сахалинской области.

Напомним, танкер «Надежда», на борту которого находились 786 тонн солярки и мазута, в ноябре 2015 г. выбросило штормом на отмель в акватории морского порта Невельск. Произошел разлив нефтепродуктов; откачка оставшегося в танках топлива была завершена к концу декабря, а утилизация судна началась в апреле 2016 г.

Природоохранные организации отмечают, что в результате разлива топлива была загрязнена обширная морская акватория и более 20 км побережья, погибли сотни морских птиц. Ликвидация нефтеразлива потребовала более полугода, а остатки разрушенного танкера не убраны до сих пор. По данным WWF России, общий подтвержденный различными судами ущерб окружающей среде, муниципалитету и третьим лицам составил около 524 млн рублей.

Авторы доклада пришли к выводу, что причинами аварии и загрязнения стали не только действия капитана судна, но и нарушения со стороны целого ряда должностных лиц администраций морских портов Ванино и Невельска, а также судовладельца и фрахтователя судна, не имевших лицензий на перевозку опасных грузов. Также экологи приводят сведения об алкогольном опьянении экипажа накануне.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе WWF России, катастрофе также способствовало ненадлежащее исполнение своих обязанностей органами Ространснадзора. «Общественное расследование показало, что до 50% всех танкеров, работающих в настоящее время на Дальнем Востоке России, не имеют двойного корпуса, что не соответствует современным международным требованиям. Риск повторения подобных инцидентов усугубляется отсутствием законодательных требований обеспечения финансовой ответственности за ущерб от загрязнения окружающей среды при нефтеразливе для танкеров, перевозящих менее 2000 тонн нефтепродуктов (каким и была «Надежда»)», - говорится в пресс-релизе.

Авторы доклада обращают внимание, что анализ уроков аварии «Надежды» также вскрыл существенные недостатки и пробелы в системе ликвидации нефтеразливов, особенно в части реагирования на море. Так, попытки локализовать распространение пятна нефтепродуктов по морской акватории и очистить водную поверхность от загрязнения были разрозненными и неэффективными, что связано с отсутствием в распоряжении спасателей плавсредств и необходимых боновых заграждений. Соответствующими ведомствами не были организованы мониторинг распространения загрязнения, оценка состояния морской среды и оповещение об этом населения. Природоохранные государственные органы не предпринимали усилий по спасению пострадавших и учету погибших морских птиц – всю работу в этой части делали волонтеры и нефтегазовые компании, подчеркивается в исследовании.

Но самое главное, по словам авторов доклада, - отсутствовали обязательные планы предупреждения и ликвидации разливов нефти. Их по закону обязаны были иметь и немедленно задействовать фрахтователь судна (ООО «ДВ-Акватория»), получатель груза (ООО «Горняк-2»), Невельский морской порт, Невельский городской округ и Сахалинская область. С этим и было связано большинство проблем со сбором разлитого топлива, считают экологи.

«Важно отметить, что ликвидация нефтеразлива проводилась в относительно благоприятных условиях, буквально в нескольких сотнях метров от большого порта, при отсутствии льда на водной поверхности. Тем не менее эффективность работ по предотвращению загрязнения береговой полосы и гибели животных оказалась крайне низкой, – заявил руководитель программы по экологической политике ТЭК WWF России Алексей Книжников. – Чего же следует ожидать, если аналогичная авария случится на просторах Арктики, во льдах и при том, что до ближайшего порта сотни километров? Именно поэтому мы выступаем за мораторий на освоение шельфовых месторождений Арктики как минимум до тех пор, пока пробелы, которые мы видим на примере аварии танкера «Надежда», в нашей системе предотвращения и ликвидации разливов нефти не будут устранены».

Доклад содержит ряд предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы, предотвращению подобных аварий, повышению готовности к ним и улучшению системы реагирования на нефтяные разливы.

Fishnews

НазадМетки: дальний востоксахалин

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