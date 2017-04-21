21 апреля 2017 года

Южной Корее выделили российские квоты

В этом году рыбакам Республики Корея разрешено освоить в исключительной экономзоне России 36,25 тыс. тонн биоресурсов, в том числе 20,5 тыс. тонн минтая. Суда смогут выйти на промысел уже с мая.

В Москве прошла 26-я сессия российско-корейской комиссии по рыбному хозяйству. Делегацию РФ возглавил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, корейскую – заместитель министра морских дел и рыболовства Ким Ян Су. В работе приняли участие представители Росрыболовства и подведомственных организаций, а также Пограничной службы ФСБ России, российского МИД.

Стороны рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках межправительственного соглашения от 16 сентября 1991 г. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, особое внимание уделили борьбе с браконьерством.

Кроме того, представители двух стран обсудили научно-техническое сотрудничество рыбохозяйственных институтов и организацию промысла корейских судов в исключительной экономзоне Российской Федерации.

По информации Министерства морских дел и рыболовства Южной Кореи, республика получила квоты на добычу 36,25 тыс. тонн биоресурсов в российских водах. В том числе 20,5 тыс. тонн минтая, 4 тыс. тонн трески, 7,5 тыс. тонн сайры, 3,5 тыс. тонн кальмара и 750 тонн других объектов. При этом объемы разрешенного вылова трески по сравнению с прошлым годом увеличены на 250 тонн.

Плата за ресурсы в основном осталась прежней: вылов тонны минтая обойдется корейцам в 370 долларов, сайры – в 106 долларов, кальмара – 103 доллара. Добыча трески подорожала до 431,2 доллара за тонну в связи с ростом мировых цен на продукт.

Уже с мая рыбаки республики смогут отправиться в российскую ИЭЗ. В 2017 г. там смогут вести промысел 69 корейских судов: три – на минтае, два – на треске, 14 – на сайре, 50 – на кальмаре. Сезон промысла минтая и трески для корейцев завершится 31 декабря.

Ким Ян Су рассказал, что из-за проблем с направлением инвестиций в развитие Дальнего Востока России переговоры о квотах проходили сложно, однако в итоге стороны достигли взаимовыгодного соглашения. Договоренности зафиксированы в протоколе сессии, подписанном главами делегаций.

Fishnews