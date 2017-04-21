21 апреля 2017 года

Поставки в Корею пойдут по новому сертификату

С 24 апреля вводится новая форма «сертификата здоровья» на экспортируемых из России в Южную Корею живых водных животных. Образец размещен на сайте ФГБУ «Нацрыббезопасность».

О введении новой формы «сертификата здоровья» для поставок из РФ водных животных в живом виде уведомило Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

С образцом можно ознакомиться на сайте ФГБУ «Нацрыббезопасность». Учреждение обращает внимание на то, что в случае отгрузок в Южную Корею живых водных животных необходимо использовать новую форму «сертификата здоровья». Указано, что она согласована компетентными ведомствами двух стран.

Fishnews