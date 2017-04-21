Поставки в Корею пойдут по новому сертификату

21 апреля 2017 года
В этом году рыбакам Республики Корея разрешено освоить в исключительной экономзоне России 36,25 тыс. тонн биоресурсов, в том числе 20,5 тыс. тонн минтая. Суда смогут выйти на промысел уже с мая.
Возможности создания совместных предприятий в рыбном хозяйстве обсудили участники российско-корейских бизнес-переговоров во Владивостоке. Встречи в формате B2B проводились для изучения перспектив эффективного сотрудничества.
20 апреля 2017 года
Во Владивостоке в рамках VII Дальневосточного российско-корейского форума иностранцам рассказали, какие в нашей стране есть возможности для реализации инвестпроектов в сфере рыбного хозяйства. Корейские бизнесмены в свою очередь, очертили проблемное поле и призвали Россию не декларировать, а делать.
18 апреля 2017 года
Рыбакам нужно активнее включаться в подготовку для перехода на электронную ветсертификацию, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В ведомстве надеются с помощью ВАРПЭ привлечь достаточно компаний к участию в эксперименте.
Корейский морской институт (KMI) назвал одним из важнейших направлений развития рыбной отрасли республики участие в рыбопереработке российского Дальнего Востока. Предполагается построить комплекс мощностью 1,4-1,5 млн тонн минтая в год.
14 апреля 2017 года
Россельхознадзор приглашает рыбаков освоить модуль, призванный обеспечить автоматическое оформление ветеринарно-сопроводительных документов на уловы водных биоресурсов на основе ССД.
21 апреля 2017 года
В высшем образовании РФ до сих пор доминируют традиционные технологии обучения, не позволяющие сформировать у выпускников практическую способность эффективно действовать в быстро меняющемся мире, отмечает заместитель первого проректора по научной работе Дальрыбвтуза Игорь Ким.
Федеральный центр и дальневосточные регионы обсудили подготовку к предстоящей лососевой путине. Глава Росрыболовства Илья Шестаков уже в начале совещания дал поручения, которые должны обеспечить оперативность регулирования промысла.
Законопроект, который должен исключить разночтения новых правил регулирования прибрежного рыболовства, поступил в Госдуму. В случае принятия, поправки вступят в силу с 1 января 2019 г.
В Камчатском крае, согласно прогнозу науки, рыбаки смогут добыть в этом году 187 тыс. тонн лосося. Заседание расширенного штаба путины провел на полуострове глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Дальневосточному экспедиционному отряду аварийно-спасательных работ Росрыболовства исполнилось 55 лет. За это время он прошел большой и славный путь, отмечает председатель рыбацкого профсоюза Приморья Владимир Нагорный.
Проблемы, сдерживающие развитие океанического промысла, и меры по упрощению и сохранению доступа российских рыбаков к ресурсам Мирового океана обсуждались на круглом столе в Совете Федерации.
Знаменитый канадский рыбак Ричард Джилетт объявил голодовку неделю назад, требуя разговора с министром рыболовства и океанов. Представитель отрасли хочет обсудить с чиновником сокращение квот на вылов креветки и краба, вызвавшее широкое недовольство.
Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Министерству сельского хозяйства и ФСБ изучить возможность распространения опыта Сахалинской области по организации рыболовства в 6-мильной зоне и упрощения учета уловов прибрежного промысла.
В этом году рыбакам Республики Корея разрешено освоить в исключительной экономзоне России 36,25 тыс. тонн биоресурсов, в том числе 20,5 тыс. тонн минтая. Суда смогут выйти на промысел уже с мая.
Президент Владимир Путин утвердил Стратегию экологической безопасности РФ до 2025 г. Правительству надлежит в течение трех месяцев определить план мероприятий по ее реализации.