Полицейские предотвратили «перераспределение» малька

На должность вице-губернатора Приморского края назначен Денис Бочкарев . Он будет курировать, в частности, сельское и рыбное хозяйство региона.

Еще один член экипажа СРМС «Изумруд» скончался в реанимации 14 марта. Анализ крови показал, что причиной смерти стало употребление метилового спирта. Таким образом, всего в результате отравления умерло пять рыбаков, здоровье остальных вне опасности.

В Астраханской области правоохранители задержали двух мужчин, перевозивших похищенные секции металлического забора. Один из них рассказал, что решился на кражу из-за неудачной рыбалки.

В Бурятии за незаконную добычу омуля осуждены два брата. Их приговорили к условному лишению свободы и возмещению ущерба в размере 925 тыс. рублей.

В Московской области возбуждено уголовное дело по факту сброса загрязняющих веществ в реку Вохонку. Отравление воды привело к массовой гибели рыбы.

Сергей Несветов: Не нужно отказывать рыбакам в праве на прибыль «Архангельский траловый флот» второй год участвует в Seafood Expo Global в составе объединенного российского стенда. Выставка в Брюсселе – хорошая возможность для общения с покупателями, поставщиками и коллегами, считают в компании.

Почву для работы в Мировом океане может подготовить государство В стимулировании российского рыболовства в Мировом океане на начальном этапе активную роль может сыграть государство в лице ФГУП «Нацрыбресурс», считает глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Yantai Moon – 60 лет на рынке холодопроизводства Мало кто знает, что история современного лидера в производстве холодильного оборудования и систем кондиционирования – китайской госкорпорации Yantai Moon –начиналась именно с сотрудничества с СССР, а первым «учебником», с которого и пошло развитие холодопроизводства в КНР, стал российский поршневой компрессор.

СКТУ пообещало не тянуть с выдачей разрешений В период лососевой путины разрешения на вылов водных биоресурсов будут выдаваться в течение трех дней, заверил и.о. руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Игорь Казбанов. Он также сообщил, что получить промбилеты можно будет и в выходные.

Правительство определилось с видами биоресурсов под инвестквоты Утвержден перечень видов водных биоресурсов, по которым будут выделять квоты на инвестиционные цели. Как и предполагалось, по крабам документ вступит в силу с 1 января 2018 г.

Дальний Восток готовится к встрече лосося В этом году, по оценкам ученых, рыбаки смогут добыть на Дальнем Востоке порядка 319 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Непростая путина ожидается в Сахалинской области.

О дикой рыбе – со вкусом На площадке профессиональной выставки METRO EXPO «Русская рыбная фактория» организовала дегустацию образцов рыбной продукции из дальневосточных морей и рассказала о тонкостях выбора дикой рыбы.

Сессия ПИКЕС во Владивостоке обещает стать насыщенной 26-я сессия ПИКЕС, которая пройдет в столице Приморья в октябре, будет посвящена влиянию изменений среды на экологию и биоресурсы Северной Пацифики. Расписание научных сессий и семинаров расширено, в программе – открытые лекции для студентов.

Руководителем Азово-Черноморского ТУ назначен Игорь Рулев Приказом Минсельхоза назначен руководитель Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства. Ранее Игорь Рулев возглавлял территориальный орган в качестве врио.