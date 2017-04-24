24 апреля 2017 года

Руководителем Азово-Черноморского ТУ назначен Игорь Рулев

Приказом Минсельхоза назначен руководитель Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства. Ранее Игорь Рулев возглавлял территориальный орган в качестве врио.

Игорь Рулев назначен руководителем АЧТУ Росрыболовства с 21 апреля 2017 г. в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 20 апреля 2017 г., сообщили Fishnews в пресс-службе территориального управления.

Игорь Владимирович родился 2 июня 1984 г. в Ленинграде, работал в органах местного самоуправления муниципального округа Автово (Санкт-Петербург). Руководил Северо-Западным бассейновым управлением по рыболовству и сохранению водных биоресурсов (Севзапрыбвод).

В ведении Азово-Черноморского теруправления находятся водные объекты рыбохозяйственного значения Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии, Республики Крым, Севастополя, Краснодарского, Ставропольского краев, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Ростовской, Саратовской областей.

Fishnews