Руководителем Азово-Черноморского ТУ назначен Игорь Рулев

24 апреля 2017 года
«Архангельский траловый флот» второй год участвует в Seafood Expo Global в составе объединенного российского стенда. Выставка в Брюсселе – хорошая возможность для общения с покупателями, поставщиками и коллегами, считают в компании.
В стимулировании российского рыболовства в Мировом океане на начальном этапе активную роль может сыграть государство в лице ФГУП «Нацрыбресурс», считает глава Росрыболовства Илья Шестаков.
В период лососевой путины разрешения на вылов водных биоресурсов будут выдаваться в течение трех дней, заверил и.о. руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Игорь Казбанов. Он также сообщил, что получить промбилеты можно будет и в выходные.
В этом году, по оценкам ученых, рыбаки смогут добыть на Дальнем Востоке порядка 319 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Непростая путина ожидается в Сахалинской области.
21 апреля 2017 года
Федеральный центр и дальневосточные регионы обсудили подготовку к предстоящей лососевой путине. Глава Росрыболовства Илья Шестаков уже в начале совещания дал поручения, которые должны обеспечить оперативность регулирования промысла.
В Камчатском крае, согласно прогнозу науки, рыбаки смогут добыть в этом году 187 тыс. тонн лосося. Заседание расширенного штаба путины провел на полуострове глава Росрыболовства Илья Шестаков.
24 апреля 2017 года
«Архангельский траловый флот» второй год участвует в Seafood Expo Global в составе объединенного российского стенда. Выставка в Брюсселе – хорошая возможность для общения с покупателями, поставщиками и коллегами, считают в компании.
В стимулировании российского рыболовства в Мировом океане на начальном этапе активную роль может сыграть государство в лице ФГУП «Нацрыбресурс», считает глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Мало кто знает, что история современного лидера в производстве холодильного оборудования и систем кондиционирования – китайской госкорпорации Yantai Moon –начиналась именно с сотрудничества с СССР, а первым «учебником», с которого и пошло развитие холодопроизводства в КНР, стал российский поршневой компрессор.
В период лососевой путины разрешения на вылов водных биоресурсов будут выдаваться в течение трех дней, заверил и.о. руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Игорь Казбанов. Он также сообщил, что получить промбилеты можно будет и в выходные.
Утвержден перечень видов водных биоресурсов, по которым будут выделять квоты на инвестиционные цели. Как и предполагалось, по крабам документ вступит в силу с 1 января 2018 г.
В этом году, по оценкам ученых, рыбаки смогут добыть на Дальнем Востоке порядка 319 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Непростая путина ожидается в Сахалинской области.
На площадке профессиональной выставки METRO EXPO «Русская рыбная фактория» организовала дегустацию образцов рыбной продукции из дальневосточных морей и рассказала о тонкостях выбора дикой рыбы.
26-я сессия ПИКЕС, которая пройдет в столице Приморья в октябре, будет посвящена влиянию изменений среды на экологию и биоресурсы Северной Пацифики. Расписание научных сессий и семинаров расширено, в программе – открытые лекции для студентов.
В Ставропольском крае правоохранители задержали подозреваемого в краже более 215 кг годовалого малька карпа из водоема рыборазводного завода. Сообщается, что похититель собирался продать добычу конкурирующим предприятиям.
21 апреля 2017 года
В высшем образовании РФ до сих пор доминируют традиционные технологии обучения, не позволяющие сформировать у выпускников практическую способность эффективно действовать в быстро меняющемся мире, отмечает заместитель первого проректора по научной работе Дальрыбвтуза Игорь Ким.