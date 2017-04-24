24 апреля 2017 года

СКТУ пообещало не тянуть с выдачей разрешений

В период лососевой путины разрешения на вылов водных биоресурсов будут выдаваться в течение трех дней, заверил и.о. руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Игорь Казбанов. Он также сообщил, что получить промбилеты можно будет и в выходные.

На Дальнем Востоке продолжается подготовка к промыслу лососей. Проведение путины обсуждалось на совещании, которое провел с регионами замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Руководитель федерального агентства поручил территориальным управлениям организовать оперативное оформление разрешений на добычу – эти документы должны выдаваться в срок не более трех суток.

Как сообщает корреспондент Fishnews, главы теруправлений отчитались о подготовке к путине. В частности, и.о. руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Игорь Казбанов заверил, что в период лососевой путины выдача разрешений на вылов водных биоресурсов будет осуществляться в течение трех дней. «На данный участок работы будут привлечены специалисты из других отделов управления», - заявил он. Глава СКТУ также отметил, что для оперативности будет организована возможность получить разрешение в выходные.

Напомним, что по действующему административному регламенту госуслуга по выдаче промыслового билета должна оказываться в срок не более 15 рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления.

Fishnews