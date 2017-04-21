21 апреля 2017 года

Глава Росрыболовства поручил не тормозить путину

Федеральный центр и дальневосточные регионы обсудили подготовку к предстоящей лососевой путине. Глава Росрыболовства Илья Шестаков уже в начале совещания дал поручения, которые должны обеспечить оперативность регулирования промысла.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, находясь с рабочим визитом на Камчатке, провел по видеоконференцсвязи совещание по предстоящей лососевой путине. Встречу организовали, чтобы оценить готовность к важнейшему для рыбной отрасли страны периоду, выявить проблемные моменты и найти пути их решения.

Уже в самом начале совещания глава федерального агентства дал несколько поручений, сообщает корреспондент Fishnews. Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) поставлена задача, чтобы оперативно согласовывались корректировки возможного вылова лососей. Процесс должен быть построен как в 2016 г. «В течение суток эта работа велась», – пояснил Илья Шестаков.

Руководителям территориальных управлений он поручил организовать оперативное оформление разрешений на добычу – эти документы должны выдаваться в срок не более трех суток. Оперативность здесь имеет очень большое значение, отметил глава Росрыболовства.

О подготовке федерального агентства доложил заместитель руководителя ведомства Петр Савчук. Ежегодно лососевой путине предшествует своевременная и тщательная подготовительная работа как со стороны Минсельхоза и Росрыболовства, так и со стороны регионов и контролирующих ведомств, подчеркнул он.

Отраслевой совет по промысловому прогнозированию установил рекомендованный объем добычи тихоокеанских лососей в Дальневосточном бассейне в пределах 320 тыс. тонн, что на 111 тыс. тонн ниже уровня 2015 г., сообщил замглавы Росрыболовства. Наибольшие подходы ожидаются на восточном побережье Камчатки.

На совещании была представлена информация отраслевой науки, руководители территориальных управлений Росрыболовства доложили об организации рыбоохраны. Выступили представители рыбводов, региональные власти. Обсуждение целого ряда вопросов предстоит продолжить в рамках работы Дальневосточного научно-промыслового совета. Илья Шестаков также подчеркнул, что в нынешнем году нужно проанализировать правила регулирования промысла и, возможно, скорректировать их. При этом руководитель ведомства особо отметил важность такого анализа по Сахалинской области.

Fishnews