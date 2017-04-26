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Гендиректор судостроительного завода «Вымпел» Олег БЕЛКОВ и президент Владимир ПУТИН на встрече главы государства с представителями деловых кругов Ярославской области. Фото пресс-службы Кремля

Президент отметил достижения «Вымпела»

На встрече главы государства с представителями деловых кругов Ярославской области в Рыбинске гендиректор судостроительного завода «Вымпел» Олег Белков рассказал о работе предприятия и его проектах, в том числе о сотрудничестве с рыбаками.

«Мы достаточно молодое предприятие, нам всего 87 лет. С 1930 года мы поставляем корабли в более чем 30 стран мира», – отметил руководитель компании. Портфель заказов «Вымпела» диверсифицирован, это производство продукции военного и гражданского назначения, сообщает корреспондент Fishnews.

«Сегодня на сервисном обслуживании находится 25 кораблей на всех флотах Российской Федерации. И мы создали собственное КБ, чтобы уйти от засилья КБ-проектантов, которые есть в России. При росте выручки на нашем предприятии с 700 миллионов до 12 миллиардов в год мы сохранили численность 1250 человек примерно, но мы выросли в производительности труда», – рассказал Олег Белков. Планируется дальнейшее увеличение заказов примерно до 20 млрд рублей в год.

«Увеличиваем долю предприятий Ярославской области, которые участвуют в кооперации по строительству наших кораблей», – обратил внимание гендиректор.

Производительность труда на предприятии, по словам Олега Белкова, выросла в 10 раз. Средняя заработная плата повысилась с 16 тыс. до 42 тыс. рублей, план на 2025 г. – 75 тыс. рублей. Президент Владимир Путин отметил успехи компании в повышении производительности труда.

Руководитель судостроительного завода «Вымпел» рассказал о перспективах: «Сегодня в развитие предприятия мы инвестируем порядка 3 млрд рублей. Это позволит нам создать порядка 800 рабочих мест в Рыбинске, для того чтобы эффективно выполнять существующую и будущую государственные программы. При таком росте производительности труда и росте производства мы сегодня понимаем, что это дополнительная нагрузка на территорию нашего завода, и мы создали и запустили новые очистные сооружения». Запущена новая газовая котельная, отметил гендиректор.

Отдельно он остановился на кадровой политике: «Сегодня молодежи, кому до 35 лет, это уже 480 человек, 37% коллектива. Для того чтобы им было дальше интересно, мы открыли филиалы питерской «корабелки», нижегородской «корабелки» на заводе, и сегодня там очно учатся сто сотрудников завода без отрыва от производства. Работает лицензированный учебный центр, где повышается квалификация порядка 250 рабочих и служащих ежегодно. Строим свою новую столовую, гостиницу. Реконструируем пионерский лагерь, лучший в регионе. Проводим спартакиады, слеты».

Для привлечения молодежи важна интересная работа. «Нужно, чтобы у них глаза горели, чтобы у них было вдохновение от работы, которую они получали. Поэтому мы все время боремся за интересные проекты и заказы кораблей, которые строим в России», – рассказал Олег Белков.

Здесь он отметил перспективы в выполнении заказов для отечественной рыбной отрасли, в том числе в связи с введением инвестиционных квот. «Сегодня мы совместно с Мурманской областью, с Минпромторгом, Минтрансом, Росрыболовством все-таки пробили тематику, открыли для себя рыбколхозы для строительства траулеров на заводе», – заявил гендиректор.

Рыбаки, по его словам, заинтересованы в работе. «И мы предложили им новые современные проекты нашего конструкторского бюро и в мае подписываем контракты», – сообщил Олег Белков.

Он рассказал и о других проектах «Вымпела», в том числе о пассажирском судне на подводном крыле «Комета», и попросил президента поддержать инициативу по утверждению Минпромторгом «дорожной карты» по судну на подводных крыльях. Владимир Путин поручил властям проработать предложение.

Во встрече, проходившей в Рыбинске участвовали глава Минпромторга Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, помощник президента Андрей Белоусов, врио губернатора Дмитрий Миронов.

Fishnews

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