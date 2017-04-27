27 апреля 2017 года

На Северном бассейне сократились уловы

К 24 апреля российские пользователи освоили 1,717 млн тонн водных биоресурсов - на 4,6% выше уровня прошлого года. Отставание на Северном бассейне (-18 тыс. тонн) обусловлено неблагоприятными гидрологическими и погодными условиями, а также изменением кормовой базы.

В Дальневосточном бассейне рыбаки добыли 1,244 млн тонн - на 82,8 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату 2016 г. На промысле минтая поймано 966,8 тыс. тонн, прибавка по сравнению с результатом на 24 апреля прошлого года составила 39,3 тыс. тонн.

В Северном бассейне выловлено 177,6 тыс. тонн, что на 18,4 тыс. тонн ниже уровня прошлого года. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, трески добыто 123,6 тыс. тонн (-16,1 тыс. тонн по сравнению с показателем за обзорный период 2016 г.), пикши - 40,7 тыс. тонн (-6,1 тыс. тонн).

Общий вылов в Балтийском море - 33,6 тыс. тонн, что на 2,4 тыс. тонн больше показателя на отчетную дату прошлого года. Шпрота поймано 21,5 тыс. тонн (+4,4 тыс. тонн). Балтийской сельди освоено 9,9 тыс. тонн, это ниже уровня 2016 г. на 1,1 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне добыто 36,3 тыс. тонн ВБР (-2,4 тыс. тонн). Промысел хамсы принес 27,4 тыс. тонн - на 2,5 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату 2016 г. Вылов тюльки уменьшился на 2,5 тыс. тонн к уровню прошлого года, до 3,1 тыс. тонн.

В Каспийском бассейне российские суда наловили 11,2 тыс. тонн, превысив результат за аналогичный период 2016 г. на 0,8 тыс. тонн. На промысле кильки добыто 0,4 тыс. тонн, (-0,5 тыс. тонн). Вылов крупных и мелких пресноводных видов составил 6,8 тыс. тонн, что выше прошлогоднего уровня на 1 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств российские рыбаки освоили 137,6 тыс. тонн ВБР (+14,7 тыс. тонн). Объем вылова увеличился главным образом за счет добычи в зоне Марокко.

Промысел в конвенционных районах и открытой части Мирового океана принес 70,4 тыс. тонн (- 4,7 тыс. тонн). Отставание связано с уменьшением вылова путассу в Северо-Восточной Атлантике.

Fishnews