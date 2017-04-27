27 апреля 2017 года

АДМ сдаст новый экзамен на экосертификат

Ассоциация добытчиков минтая приступила к ресертификации промысла в Охотском море по стандарту Морского попечительского совета (MSC). Соответствующее соглашение подписано на выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global в Брюсселе.

Подписание документа состоялось на площадке российского отраслевого стенда. На мероприятии присутствовали заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и президент Морского попечительского совета Руперт Ховз.

Напомним, АДМ успешно прошла независимую международную экологическую сертификацию тралового промысла минтая в Охотском море в сентябре 2013 г. Сейчас ассоциация запускает процесс повторной сертификации на следующие пять лет, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. В МSC отметили, что первая сертификация успешно завершилась благодаря поддержке федерального агентства и российской рыбохозяйственной науки.

Илья Шестаков подчеркнул, что при регулировании добычи страна руководствуется научными обоснованиями, принципами устойчивого рыболовства и рационального использования запасов водных биоресурсов. В связи с этим шаги компаний по сертификации промысла только поддерживаются и приветствуются. В то же время руководитель Росрыболовства отметил важность создания и внедрения отечественной экологической сертификации, которая могла бы гарантировать безопасность продукции, сохранение баланса водных экосистем, а также стать альтернативным независимым инструментом, подтверждающим качество продукции на внутреннем и внешних рынках.

Стандарты промысла совершенствуют

Кроме того, в рамках международной выставке в Брюсселе состоялось ежегодное собрание Ассоциации устойчивых промыслов (Association of Sustainable Fisheries). ASF представляет более 100 крупнейших промыслов со всего мира, сертифицированных по стандартам MSC. Ассоциация добытчиков минтая стала полноправным членом этого объединения год назад.

Участники встречи детально обсудили изменения в требованиях стандарта MSC. Одной из главной тем стала введение новой версии сертификационного стандарта для рыбных промыслов CR 2.0. Как сообщили Fishnews в АДМ, эта версия вызывает обеспокоенность недостаточной детализацией некоторых элементов, что создает существенные риски для сертификации траловых промыслов.

Представители Морского попечительского совета рассказали о работе по упрощению прохождения сертификации, подготовке дополнений к сертификации «смешанных» промыслов, изменению стандарта прослеживаемости рыбопродукции Chain of Custody. Еще одной темой стал запуск программы поддержки промыслов, реализующих проекты улучшения в рамках подготовки к сертификации.

Отдельно обсудили сертификацию условий труда на рыбных промыслах. Сейчас MSC разрабатывает дополнения в стандарт, которые, вероятно, будут предусматривать введение дополнительных 3-4 показателей оценки условий труда. Эти изменения будут отражены в новой версии стандарта Морского попечительского совета.

«В течение переходного периода до 2020 года планируется использовать декларативный принцип, когда клиенты сертификации MSC будут обязаны подготовить и опубликовать публичную декларацию, подтверждающую отсутствие на промысле принудительного и детского труда. Фактически в настоящее время мы наблюдаем формирование нового вида сертификации рыбных промыслов», - рассказал исполнительный директор Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

На встрече ASF рассмотрели альтернативные стандарты независимой сертификации трудовых отношений, в частности, британский национальный стандарт Seafish, который включает в себя элементы сертификации условий труда. Владельцы сертификата в настоящее время разрабатывают новую модель, которая позволит превратить Seafish Responsible Fisheries Scheme из национального в глобальный стандарт. По мнению авторов, он может быть использован для независимой сертификации условий труда на рыбодобывающих судах.

Fishnews