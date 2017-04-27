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Премьер-министр Японии Синдзо АБЭ и президент России Владимир ПУТИН провели переговоры в Москве. Фото пресс-службы главы российского государства

Японцы оценят аквакультурные возможности Южных Курил

Президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились сформировать перечень приоритетных совместных проектов на южных Курильских островах. По словам японского лидера, там, в частности, будут разводить рыб и морских ежей.

Движение есть

Переговоры Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ состоялись в Кремле. «В прошлую нашу встречу в Ямагути, а затем и в ходе переговоров мы договорились об активизации наших отношений и наших контактов, нашей совместной работы и уже можем подвести определенные итоги. Движение вперед есть», - отметил глава российского государства.

В заявлении по итогам переговоров Владимир Путин сообщил, что они прошли в конструктивной атмосфере, «с российской и с японской стороны был продемонстрирован настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного и многопланового сотрудничества».

Президент обратил внимание, что после определенного спада начала выправляться ситуация в сфере экономического сотрудничества: «В январе-феврале текущего года отмечен рост взаимной торговли. При этом объем накопленных японских инвестиций в России также растет. В 2015 году он был 1,3 миллиарда, в прошлом – 1,7».

Глава государства рассказал, что в рамках межправительственной комиссии согласован и реализуется масштабный план совместной работы и сводный перечень, включающий 80 приоритетных проектов, в том числе в области промышленности и сельского хозяйства.

Финансовую поддержку реализации двусторонних деловых инициатив, по словам президента, призван обеспечить новый Российско-японский инвестиционный фонд объемом в 1 млрд долларов. «Кроме того, Агентство привлечения инвестиций и Фонд развития Дальнего Востока совместно с Банком международного сотрудничества Японии окажут содействие в осуществлении капиталовложений в экономику дальневосточного региона России», – добавил Владимир Путин.

Он обратил внимание, что в особых экономических зонах и на территориях опережающего развития на Дальнем Востоке иностранным инвесторам предоставляются налоговые преференции, упрощенный административный режим, модернизируется инфраструктура за счет государства. «Рассчитываем, что этими уникальными возможностями в полной мере воспользуются наши японские партнеры. Они получат не только прямой выход на российский рынок, но и доступ к потребителям из стран Евразийского экономического союза и СНГ», - подчеркнул президент.

По его словам, ожидается масштабное представительство японских компаний и банковского сектора на крупнейших экономических форумах в России – Петербургском и Восточном, сообщили Fishnews в пресс-службе главы государства.

Бизнес как путь к мирному договору

«Конечно, шла речь и о проблеме мирного договора, решение которой должно отвечать стратегическим интересам и России, и Японии и быть принято народами обеих стран. В этом контексте обсудили тематику совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, о чем мы договорились с господином Абэ еще в декабре в Токио, – рассказал Владимир Путин. – Согласились продолжить начатую совместную работу и сформировать в ближайшее время перечень приоритетных проектов. Для изучения конкретных возможностей взаимодействия этим летом будет организована поездка на Южные Курилы группы японских чиновников и бизнесменов».

Синдзо Абэ подтвердил, что главы двух государств углубленно обсудили совместную хозяйственную деятельность на четырех островах. По словам премьер-министра, японцы и российские граждане вместе будут заниматься разведением рыб и морских ежей, будут развивать уникальный для четырех северных островов туризм, в том числе «туризм с использованием богатой природы».

«В качестве первого шага мы согласились на отправление туда исследовательской делегации с участием представителей правительства и частных кругов до конца мая, - сообщил Синдзо Абэ. - Руками представителей обеих стран начнется конкретизация проектов. Будем накапливать вначале маленькое сотрудничество и достигнем большого развития в совместной экономической деятельности. За общими усилиями есть мирный договор, к чему стремимся мы с Владимиром».

Премьер-министр рассказал, что они с главой российского государства договорились встретиться один на один во время саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге в июле этого года. «Я также с нетерпением жду встречи с ним на сентябрьском Восточном экономическом форуме во Владивостоке, – добавил Синдзо Абэ. – И в этом году, пользуясь всеми возможностями, мы продвинем японско-российские отношения в широком спектре областей. Я сейчас обновляю эту твердую решимость».

Японским инвестициям помогут прийти на Дальний Восток

По информации Минвостокразвития, в ходе визита японского лидера в Москву между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Фонд развития Дальнего Востока и Банк Японии для международного сотрудничества (JBIC) планируют подписать соглашение о создании совместной компании. Она займется привлечением японских инвесторов в территории опережающего развития и свободный порт Владивосток.

Как отметил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «создание такой компании позволит реализовать больше японских проектов и инвестиций на российском Дальнем Востоке, поможет им стать успешными».

«Мы видим большой интерес японской стороны к реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке России. Результаты сегодняшних переговоров лидеров России и Японии, решение о создании совместной компании с JBIC - это очевиднейшие сигналы о том, что можно и нужно работать на Дальнем Востоке», - подчеркнул глава министерства.

Ожидается, что основными направлениями деятельности компании станут привлечение японского бизнеса в качестве инвесторов в территории опережающего развития и свободный порт Владивосток, сопровождение инвестпроектов с участием японского капитала на Дальнем Востоке по принципу «одного окна», совершенствование условий для инвестирования и ведения бизнеса в ДФО, исходя из запросов японских компаний.

Офис компании планируется открыть до конца июля 2017 г. во Владивостоке. Решение об ее учреждении было принято на втором Восточном экономическом форуме в сентябре 2016 г.

Fishnews

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