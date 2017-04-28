Новости
Сотрудники Владивостокской таможни обнаружили в чемоданах у двоих жителей КНР 52 живых краба

Крабам не дали нелегально покинуть Россию

Сотрудники Владивостокской таможни обнаружили в чемоданах у двоих жителей КНР, едущих на родину, 52 живых краба. Возбуждены административные дела о недекларировании товаров.

Общий вес вывозимых гидробионтов составил 107 кг, при этом каждая особь была упакована отдельно в черную полиэтиленовую пленку. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Владивостокской таможни, вывоз живого краба физическими лицами ограничен весом в 5 кг, а в случае превышения товар необходимо письменно задекларировать.

Таможенники возбудили два дела по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Теперь китайским гражданам грозят штрафы в размере до двукратной стоимости краба, с конфискацией или без таковой.

Fishnews

НазадМетки: КНРкрабтаможня

Похожие новости

28 апреля 2017 года

MSC встречает юбилей с масштабными планами

Морскому попечительскому совету (MSC) исполняется 20 лет. Отмечая юбилейную дату, организация опубликовала стратегию своей деятельности на предстоящие годы.

Брюссельские маршруты российского экспорта

С 25 по 27 апреля в столице Бельгии прошла 25-я выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global. Российскую рыбную индустрию на крупнейшем отраслевом смотре представили два десятка предприятий, как и год назад объединенных в рамках национального стенда и охватывающих географию от Мурманска до Камчатки.

27 апреля 2017 года

Глава Росрыболовства рассказал о доработке проектов по инвестквотам

В проектах подзаконных актов по инвестиционным квотам осталось два вопроса, которые требуют доработки: первый связан с проведением «аукциона на понижение», второй – с изъятием долей квот в связи с невыполнением инвестобязательств, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

25 апреля 2017 года

Российско-японские проекты на Курилах – оценка экспертов

Реализация совместных проектов на территории Курильских островов возможна только в том случае, если Япония пойдет на признание законодательства РФ на этих территориях, уверены российские эксперты.

24 апреля 2017 года

Yantai Moon – 60 лет на рынке холодопроизводства

Мало кто знает, что история современного лидера в производстве холодильного оборудования и систем кондиционирования – китайской госкорпорации Yantai Moon –начиналась именно с сотрудничества с СССР, а первым «учебником», с которого и пошло развитие холодопроизводства в КНР, стал российский поршневой компрессор.

Правительство определилось с видами биоресурсов под инвестквоты

Утвержден перечень видов водных биоресурсов, по которым будут выделять квоты на инвестиционные цели. Как и предполагалось, по крабам документ вступит в силу с 1 января 2018 г.

Лента новостей

28 апреля 2017 года

Повышать качество продуктов будут по плану

Правительство считает необходимым улучшать систему мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов. Также в рамках специальной стратегии предусматривается борьба с фальсификацией, совершенствование госконтроля и другие меры.

MSC встречает юбилей с масштабными планами

Морскому попечительскому совету (MSC) исполняется 20 лет. Отмечая юбилейную дату, организация опубликовала стратегию своей деятельности на предстоящие годы.

Карелию хотят обеспечить собственным мальком

В Республике Карелия планируют построить селекционно-племенной центр рыбоводства. Это предприятие позволит региону решать, в частности, проблему импортозамещения молоди.

Андрей Коваленко: Повестка обсуждений для бизнеса и власти насыщенная

Такие мероприятия, как круглый стол в областной прокуратуре, показывают, что особую важность для предпринимательского сообщества имеет тема сохранения и воспроизводства водных биоресурсов, отметил бизнес-омбудсмен Сахалинской области Андрей Коваленко.

Брюссельские маршруты российского экспорта

С 25 по 27 апреля в столице Бельгии прошла 25-я выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global. Российскую рыбную индустрию на крупнейшем отраслевом смотре представили два десятка предприятий, как и год назад объединенных в рамках национального стенда и охватывающих географию от Мурманска до Камчатки.

РФ и Исландия хотят спасти свою семгу от норвежских сетей

Главы рыболовных ведомств России и Исландии договорились о сотрудничестве в защите национальных запасов лососей от перехватывающего промысла третьими странами. Соответствующий документ подписан в Брюсселе.

Японцы оценят аквакультурные возможности Южных Курил

Президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились сформировать перечень приоритетных совместных проектов на южных Курильских островах. По словам японского лидера, там, в частности, будут разводить рыб и морских ежей.

АДМ начала путь к очередной сертификации

На площадке Seafood Expo Global в Брюсселе Ассоциация добытчиков минтая подписала договор с независимой сертификационной компанией Acoura Marine на проведение ресертификации тралового промысла минтая в Охотском море на соответствие стандартам MSC.

Время тихоокеанской селедки

В «Русской рыбной фактории» отметили растущую популярность на российском рынке продукции из тихоокеанской сельди, прежде всего в виде пресервов. Особое место в покупательских предпочтениях занимает олюторская сельдь, с триумфом вернувшаяся на прилавки.

Дональд Трамп может ликвидировать морские заповедники

Президент США Дональд Трамп намерен провести ревизию обширных заповедников, созданных его предшественниками. Для разнообразной экономической деятельности могут быть открыты огромные территории, в том числе в море.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Сахалинской области Андрей КОВАЛЕНКО

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области

Андрей КОВАЛЕНКО

Повестка обсуждений для бизнеса и власти насыщенная

Капитан-директор Виталий ЦЕЛУЙКО. Фото из личного архива

Капитан-директор компании «Южно-Курильский рыбокомбинат»

Виталий ЦЕЛУЙКО

На промысле жизнь протекает интересно!

Председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Озерновского региона Сергей БАРАБАНОВ

Председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Озерновского региона

Сергей БАРАБАНОВ

Для развития нужен ресурс

Председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Кирилл ФИРСОВ

Председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края

Кирилл ФИРСОВ

Хорошие уловы – не повод расслабляться

Все интервью

Личное мнение

Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству Виктор АШАРИН

Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству

Виктор АШАРИН

Росрыболовству удалось снять часть претензий рыбоводов

Заместитель первого проректора по научной работе ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» Игорь КИМ

Заместитель первого проректора по научной работе Дальрыбвтуза

Игорь КИМ

О проблемах высшего образования в России

Все материалы

Крупным планом

Сегодня Yantai Moon занимает более 60% внутреннего рынка по пищевому холоду и около 40% – по промышленному

Yantai Moon – 60 лет на рынке холодопроизводства

В спорах по Арктике не хватает голоса рыбаков и ученых

В спорах по Арктике не хватает голоса рыбаков и ученых

Все материалы

События

В столице Бельгии прошла 25-я выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global

Брюссельские маршруты российского экспорта

В поселке Чныррах Хабаровского края весело отметили День корюшки

День корюшки удался на славу

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.