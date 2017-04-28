28 апреля 2017 года

Крабам не дали нелегально покинуть Россию

Сотрудники Владивостокской таможни обнаружили в чемоданах у двоих жителей КНР, едущих на родину, 52 живых краба. Возбуждены административные дела о недекларировании товаров.

Общий вес вывозимых гидробионтов составил 107 кг, при этом каждая особь была упакована отдельно в черную полиэтиленовую пленку. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Владивостокской таможни, вывоз живого краба физическими лицами ограничен весом в 5 кг, а в случае превышения товар необходимо письменно задекларировать.

Таможенники возбудили два дела по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Теперь китайским гражданам грозят штрафы в размере до двукратной стоимости краба, с конфискацией или без таковой.

Fishnews