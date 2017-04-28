Крабам не дали нелегально покинуть Россию

28 апреля 2017 года
Морскому попечительскому совету (MSC) исполняется 20 лет. Отмечая юбилейную дату, организация опубликовала стратегию своей деятельности на предстоящие годы.
С 25 по 27 апреля в столице Бельгии прошла 25-я выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global. Российскую рыбную индустрию на крупнейшем отраслевом смотре представили два десятка предприятий, как и год назад объединенных в рамках национального стенда и охватывающих географию от Мурманска до Камчатки.
27 апреля 2017 года
В проектах подзаконных актов по инвестиционным квотам осталось два вопроса, которые требуют доработки: первый связан с проведением «аукциона на понижение», второй – с изъятием долей квот в связи с невыполнением инвестобязательств, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
25 апреля 2017 года
Реализация совместных проектов на территории Курильских островов возможна только в том случае, если Япония пойдет на признание законодательства РФ на этих территориях, уверены российские эксперты.
24 апреля 2017 года
Мало кто знает, что история современного лидера в производстве холодильного оборудования и систем кондиционирования – китайской госкорпорации Yantai Moon –начиналась именно с сотрудничества с СССР, а первым «учебником», с которого и пошло развитие холодопроизводства в КНР, стал российский поршневой компрессор.
Утвержден перечень видов водных биоресурсов, по которым будут выделять квоты на инвестиционные цели. Как и предполагалось, по крабам документ вступит в силу с 1 января 2018 г.
28 апреля 2017 года
Правительство считает необходимым улучшать систему мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов. Также в рамках специальной стратегии предусматривается борьба с фальсификацией, совершенствование госконтроля и другие меры.
Морскому попечительскому совету (MSC) исполняется 20 лет. Отмечая юбилейную дату, организация опубликовала стратегию своей деятельности на предстоящие годы.
В Республике Карелия планируют построить селекционно-племенной центр рыбоводства. Это предприятие позволит региону решать, в частности, проблему импортозамещения молоди.
Такие мероприятия, как круглый стол в областной прокуратуре, показывают, что особую важность для предпринимательского сообщества имеет тема сохранения и воспроизводства водных биоресурсов, отметил бизнес-омбудсмен Сахалинской области Андрей Коваленко.
С 25 по 27 апреля в столице Бельгии прошла 25-я выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global. Российскую рыбную индустрию на крупнейшем отраслевом смотре представили два десятка предприятий, как и год назад объединенных в рамках национального стенда и охватывающих географию от Мурманска до Камчатки.
Главы рыболовных ведомств России и Исландии договорились о сотрудничестве в защите национальных запасов лососей от перехватывающего промысла третьими странами. Соответствующий документ подписан в Брюсселе.
Президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились сформировать перечень приоритетных совместных проектов на южных Курильских островах. По словам японского лидера, там, в частности, будут разводить рыб и морских ежей.
На площадке Seafood Expo Global в Брюсселе Ассоциация добытчиков минтая подписала договор с независимой сертификационной компанией Acoura Marine на проведение ресертификации тралового промысла минтая в Охотском море на соответствие стандартам MSC.
В «Русской рыбной фактории» отметили растущую популярность на российском рынке продукции из тихоокеанской сельди, прежде всего в виде пресервов. Особое место в покупательских предпочтениях занимает олюторская сельдь, с триумфом вернувшаяся на прилавки.
Президент США Дональд Трамп намерен провести ревизию обширных заповедников, созданных его предшественниками. Для разнообразной экономической деятельности могут быть открыты огромные территории, в том числе в море.