28 апреля 2017 года

MSC встречает юбилей с масштабными планами

Морскому попечительскому совету (MSC) исполняется 20 лет. Отмечая юбилейную дату, организация опубликовала стратегию своей деятельности на предстоящие годы.

На сегодняшний день 14% мирового вылова рыбы и морепродуктов сертифицировано или проходит процесс сертификации MSC. К 2020 г. организация собирается увеличить эту долю до 20%, а к 2030 г. – более чем на треть. Для этого Морской попечительский совет сосредоточит усилия на экосистемах, которые сегодня недостаточно представлены в программе MSC, но вылов в них создает серьезную угрозу для биоразнообразия.

Как сообщили Fishnews в организации, помимо тунца и мелкой морской рыбы, в новый перечень приоритетных видов войдут кальмар, осьминог, краб и морские водоросли. MSC также разработает новые методы, облегчающие сертификацию промыслов для стран глобального Юга. Количество таких промыслов в программе сертификации планируется удвоить за три года.

Кроме того, MSC будет уделять основное внимание тому, чтобы и далее соответствовать мировой передовой практике управления экологически ответственным рыболовством. Будут введены новые меры (в частности, касающиеся трудовых отношений), а также новые методы и системы повышения эффективности, надежности и удобства процесса сертификации, в том числе методы цифрового аудита.

MSC собирается расширить сотрудничество с основными коммерческими партнерами и сосредоточить внимание на формировании спроса на тех рынках, которые максимально стимулируют изменения в деле сохранения океанов. Среди них – европейские страны (Германия, Великобритания, Франция, Испания и Италия), а также США, Китай и Япония.

Кроме того, MSC планирует обновить системы мониторинга и оценки, расширить контакты с научными организациями и исследовательскими программами, занимающихся вопросами океанов. Организация также продолжит вкладывать средства в изучение потребительского спроса на продукцию экологически ответственного рыболовства. Морской попечительский совет будет проводить кампании по расширению общественной осведомленности и поддержки экологически ответственного рыболовства и маркировки MSC.

«Хотя нам есть чем гордиться, мы все острее ощущаем необходимость борьбы с чрезмерным выловом рыбы в целях сохранения биоресурсов мирового океана и достижения целей в области устойчивого развития. Для океанов нашей планеты настал переломный момент. В новой стратегии MSC первоочередное внимание уделяется тем регионам, видам и рынкам, которые могут оказать наибольшее влияние на сохранение экосистем океанов. Эта стратегия учитывает уроки прошлого и неизменно соответствует концепции наших основателей», – подчеркнул генеральный директор Морского попечительского совета Руперт Хоус.

Одновременно со стратегией Морской попечительский совет опубликовал исторический обзор деятельности организации до настоящего момента - «Экологически ответственное рыболовство: первые 20 лет».

«20 лет назад MSC стал смелой попыткой Всемирного фонда дикой природы и компании Unilever бросить вызов проблеме чрезмерного вылова рыбы в целях сохранения биоресурсов мирового океана, – рассказал Руперт Хоус. – Организаторы хотели создать рыночный механизм, который связал бы производителей и потребителей морепродуктов посредством авторитетной независимой программы сертификации и маркировки. Эта программа занималась выявлением и поощрением существующей передовой практики, но ее важнейшей задачей стало стимулирование реальных, стойких перемен, необходимых для обеспечения здорового состояния океанов и рыбных запасов в будущем. За 20 лет эта смелая идея доказала свою эффективность, а движение за глобальное экологически ответственное рыболовство теперь охватывает все заинтересованные стороны, нацеленные на развитие».

В обзоре описывается, как MSC менялась, чтобы не отставать от времени, — перенимал новые методы в науке и промышленности, укреплял руководящую функцию и ужесточал требования в ответ на обеспокоенность заинтересованных сторон вопросами экологии. Благодаря поддержке многих организаций программа сертификации экологически ответственного рыболовства MSC стала самой известной в своем роде.

Первыми стандарты MSC приняли промыслы по добыче лангуста в Западной Австралии, лосося на Аляске и макруронуса в Новой Зеландии. Их усилия получили поддержку в виде признания со стороны международных торговых сетей и марок.

По данным организации, сегодня уже 12% мирового вылова рыбы и морепродуктов сертифицировано в соответствии со стандартами MSC. Эти промыслы добились наглядных успехов: они сохраняют рыбные запасы и сводят к минимуму воздействие на окружающую среду.

Fishnews