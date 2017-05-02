Россия и Япония уточнили планы по дальнейшей работе

02 мая 2017 года
Правительство утвердило механизм возмещения затрат на приобретение новых судов взамен сданных на утилизацию. Эта мера господдержки направлена, в частности, на повышение эффективности рыболовства.
Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре обобщила итоги форума «Рыбная отрасль: юридические аспекты развития». В рекомендациях для Правительства РФ и Госдумы нашли отражение актуальные вопросы правового регулирования деятельности рыбохозяйственного комплекса.
Недавняя встреча Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ завершилась подписанием соглашения и заявлениями о готовности к сотрудничеству. Однако ряд азиатских СМИ оценивает перспективы российско-японского взаимодействия весьма осторожно.
На разных стадиях рассмотрения в Госдуме находится около 10 законопроектов по вопросам, связанным с правами КМНС. Об этом шла речь на круглом столе, организованном профильным комитетом ГД.
28 апреля 2017 года
Правительство считает необходимым улучшать систему мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов. Также в рамках специальной стратегии предусматривается борьба с фальсификацией, совершенствование госконтроля и другие меры.
Морскому попечительскому совету (MSC) исполняется 20 лет. Отмечая юбилейную дату, организация опубликовала стратегию своей деятельности на предстоящие годы.
02 мая 2017 года
Истекают сроки, на которые были избраны меры пресечения в отношении директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова и его первого заместителя Юрия Блинова. В поддержку руководства института выступили отраслевые ассоциации, коллеги-ученые, рыбацкие компании.
Правительство утвердило механизм возмещения затрат на приобретение новых судов взамен сданных на утилизацию. Эта мера господдержки направлена, в частности, на повышение эффективности рыболовства.
По итогам Seafood Expo Global 2017 в Брюсселе «Русская рыбопромышленная компания» отметила положительный эффект от участия в национальном стенде России с точки зрения отраслевого представительства и привлечения посетителей.
Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре обобщила итоги форума «Рыбная отрасль: юридические аспекты развития». В рекомендациях для Правительства РФ и Госдумы нашли отражение актуальные вопросы правового регулирования деятельности рыбохозяйственного комплекса.
Недавняя встреча Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ завершилась подписанием соглашения и заявлениями о готовности к сотрудничеству. Однако ряд азиатских СМИ оценивает перспективы российско-японского взаимодействия весьма осторожно.
В реках Дон и Кубань окунь уже отнерестился, а нерест серебряного карася только начался, отмечают специалисты АзНИИРХ. По их данным, рыба отметала икру в Азово-Кубанских лиманах и нерестово-выростных хозяйствах.
Минсельхоз готовит законопроект об органической продукции. Предполагается, что предложенным регулированием смогут воспользоваться и в аквакультуре.
На разных стадиях рассмотрения в Госдуме находится около 10 законопроектов по вопросам, связанным с правами КМНС. Об этом шла речь на круглом столе, организованном профильным комитетом ГД.
Креветколовы Фарерских островов испытывают трудности с заходом в воды РФ из северных районов Шпицбергена: контрольные пункты находятся далеко от района промысла. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что над совершенствованием системы работают.
Сотрудники погрануправления по Сахалинской области в последнюю неделю апреля задержали две группы браконьеров, добывавших трепанга и краба. Незаконно выловленные гидробионты оказались жизнеспособными и были выпущены в море.