02 мая 2017 года

Россия и Япония уточнили планы по дальнейшей работе

Первый вице-премьер Игорь Шувалов и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко подписали документ, отражающий задачи дальнейшего сотрудничества между странами по восьми приоритетным направлениям.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко и первый вице-премьер Игорь Шувалов провели встречу в Доме Правительства РФ. Отмечено, что России и Японии благодаря усилиям лидеров обоих государств удалось запустить масштабную работу по продвижению перспективных направлений инвестиционной и промышленной кооперации.

Игорь Шувалов и Хиросигэ Сэко подписали актуализированный план работ по конкретизации плана сотрудничества по восьми направлениям, который был предложен премьер-министром Японии Синдзо Абэ во время встречи в мае 2016 г. с президентом Владимиром Путиным.

Актуализированный план отражает текущий прогресс и дальнейшие задачи двустороннего взаимодействия, сообщили Fishnews в пресс-службе Правительства РФ.

Восемь приоритетных направлений – это медицина, городская среда, малые и средние предприятия, энергетика, промышленность, развитие Дальнего Востока, передовые технологии и гуманитарные обмены, уточнили в пресс-службе Минэкономразвития России.

Напомним, что 27 апреля дальнейшее сотрудничество между РФ и Японией на переговорах в Москве обсудили Владимир Путин и Синдзо Абэ. В частности, лидеры двух государств договорились сформировать перечень приоритетных совместных проектов на Южных Курилах.

Fishnews