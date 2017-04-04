04 апреля 2017 года

Байкальский «рыбный спецназ» оснащают и вооружают

Ангаро-Байкальское теруправление Росрыболовства приобрело новый автомобиль «Соболь» для оперативной группы «Сарма». Летом она приступит к выполнению своей главной задачи - защите омуля от браконьеров.

Для «Сармы» уже закуплены мощные моторы на катера FS. Также группа будет оснащена дронами, тепловизорами, приборами ночного видения и служебным оружием, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления.

«Сарма» – вторая по счету оперативная группа Росрыболовства для борьбы с браконьерством. Первая - «Пиранья» - была создана в 2009 г.

Fishnews