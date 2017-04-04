Байкальский «рыбный спецназ» оснащают и вооружают

04 апреля 2017 года
Работа рыбинспектора требует специальных знаний и навыков. Целесообразно создать школы или центры по обучению сотрудников рыбоохраны, заявил руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства Александр Христенко.
Для участия в аукционах по прибрежным квотам понадобится регистрация в любом приморском регионе рыбохозяйственного бассейна или конкретном субъекте РФ – в зависимости от объектов промысла, уточнили в Росрыболовстве.
03 апреля 2017 года
На заседании 11 апреля Совет ВАРПЭ обсудит участие объединения в решении задач, поставленных на коллегии Росрыболовства. Также ассоциация выработает предложения по участию в общественном обсуждении прогноза общего допустимого улова на следующий год.
Росрыболовство и Пограничная служба положительно оценили результаты деятельности межведомственной рабочей группы в 2016 г. Принятые на этой площадке решения способствовали повышению эффективности рыболовства и охраны морских биоресурсов.
Росрыболовство может начать прием заявок на инвестквоты уже с 1 июня, если правительство успеет до конца апреля утвердить пакет подзаконных актов. В перечень предлагаемых видов ВБР пока не входят крабы – по ним распределение начнется не ранее 2018 г.
Руководитель ВНИРО Кирилл Колончин рассказал, как в институте видят способы более эффективного использования бюджетных средств научными организациями, а также изложил дальнейшие этапы реформирования отраслевой науки.
04 апреля 2017 года
Многие проблемы, возникающие при формировании правовой базы рыбоводства, связаны с отсутствием концепции его развития, отмечает зампредседателя Ассоциации развития аквакультуры Сахалинской области Галина Щукина.
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение по использованию принципа one in – two out, когда при установлении нового требования к бизнесу отменяются два действующих.
Работа рыбинспектора требует специальных знаний и навыков. Целесообразно создать школы или центры по обучению сотрудников рыбоохраны, заявил руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства Александр Христенко.
Дальневосточные профсоюзы работников рыбного хозяйства попросили тружеников отрасли и всех жителей региона поддержать инициативу об утверждении новых принципов расчета минимального размера оплаты труда.
Министерство рыболовства и океанов Канады сократило на 22% квоту на вылов краба-стригуна опилио в водах провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. В сезоне 2017-2018 гг. разрешенный объем добычи составит всего 35 419 тонн.
Для участия в аукционах по прибрежным квотам понадобится регистрация в любом приморском регионе рыбохозяйственного бассейна или конкретном субъекте РФ – в зависимости от объектов промысла, уточнили в Росрыболовстве.
При введении запрета на промышленную добычу байкальского омуля нужно обязательно решить вопрос с трудоустройством людей, которые работают на промысле, заявил глава государства Владимир Путин.
Объемы, прогнозируемые на предстоящую лососевую путину, рассмотрели на заседании комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Сахалинской области.
Главы Оренбургской и Западно-Казахстанской областей подписали протокол, регламентирующий теоретическую и практическую работу по охране реки Урал. Планируется подготовить совместную дорожную карту по улучшению экосистемы и предотвращению загрязнения.
03 апреля 2017 года
На заседании 11 апреля Совет ВАРПЭ обсудит участие объединения в решении задач, поставленных на коллегии Росрыболовства. Также ассоциация выработает предложения по участию в общественном обсуждении прогноза общего допустимого улова на следующий год.