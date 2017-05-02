03 мая 2017 года

Пограничники подсчитали «минтаевые» нарушения

За первый сезон минтаевой путины инспекторы выявили 54 нарушения в сфере охраны морских биоресурсов. В основном фиксировались несоответствие ССД промысловой документации, неучтенная продукция на борту, превышение допустимого выхода икры и прилова молоди.

В Пограничном управлении ФСБ России по восточному арктическому району подвели итоги контроля промысла минтая в текущем году. В сезон «А» на путине работали более 70 инспекторов. Они проверили 128 судов, проверили свыше 1,3 тыс. контрольно-проверочных мероприятий и проконтролировали более 2 тыс. перегрузов мороженой продукции.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе погрануправления, в результате выявлено 54 нарушения законодательства в сфере охраны морских биоресурсов. Общая сумма штрафов по рассмотренным административным делам превысила 16 млн рублей.

На совещании отметили, что основные нарушения - несоответствие судовых суточных донесений (ССД) промысловой документации, неучтенная рыбопродукция на борту, превышение предельного процента выхода икры минтая, невыполнение обязанностей по ведению промыслового журнала, прилов молоди больше допустимого.

В управлении обратили внимание, что, несмотря на проведенную предупредительно-профилактическую работу с компаниями, по-прежнему имеют место перегрузы без присутствия должностного лица и работа запрещенными орудиями лова. В связи с этим начальник ПУ призвал инспекторов тщательнее подготовиться к предстоящей лососевой путине.

Fishnews