Пограничники подсчитали «минтаевые» нарушения

02 мая 2017 года
В реках Дон и Кубань окунь уже отнерестился, а нерест серебряного карася только начался, отмечают специалисты АзНИИРХ. По их данным, рыба отметала икру в Азово-Кубанских лиманах и нерестово-выростных хозяйствах.
28 апреля 2017 года
В Республике Карелия планируют построить селекционно-племенной центр рыбоводства. Это предприятие позволит региону решать, в частности, проблему импортозамещения молоди.
В «Русской рыбной фактории» отметили растущую популярность на российском рынке продукции из тихоокеанской сельди, прежде всего в виде пресервов. Особое место в покупательских предпочтениях занимает олюторская сельдь, с триумфом вернувшаяся на прилавки.
24 апреля 2017 года
В этом году, по оценкам ученых, рыбаки смогут добыть на Дальнем Востоке порядка 319 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Непростая путина ожидается в Сахалинской области.
18 апреля 2017 года
Большинство предложений на рынке специализированного оборудования для переработки икры рассчитаны на 5-10 тонн сырья в сутки. Оказалось, что на оборудование мощностью до 2 тонн тоже есть спрос.
Корейский морской институт (KMI) назвал одним из важнейших направлений развития рыбной отрасли республики участие в рыбопереработке российского Дальнего Востока. Предполагается построить комплекс мощностью 1,4-1,5 млн тонн минтая в год.
03 мая 2017 года
Аукцион по распределению участков для аквакультуры был объявлен в Приморье в сентябре прошлого года, однако территориальное управление ФАС посчитало, что при проведении торгов были допущены нарушения.
За первый квартал 2017 г. компании Ирана отправили в Россию почти 600 тонн рыбы и морепродуктов – это сопоставимо с объемами экспорта за весь прошлый год, заявил гендиректор Иранской рыболовной организации по вопросам улучшения качества Иса Голшахи.
Комплексные инженерные решения для холодильного оборудования в рыбопереработке позволяют снизить потребление электричества и сэкономить немалые деньги, считает генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел Клименко.
Полярный НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии разработал нормы отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве охлажденной продукции из рыб Северного бассейна. Документ введен в действие с 24 апреля.
Замглавы Минсельхоза Евгений Непоклонов поручил создать рабочие группы по внедрению электронной ветеринарной сертификации во всех регионах. По закону, оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде станет обязательным с 2018 г.
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерствам проработать вопрос о поддержании биоразнообразия Волги. Ведомствам также предстоит определиться с необходимым финансированием этих мероприятий.
Запрет на промышленную добычу омуля в Байкале начнет действовать уже с середины года, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он также рассказал об усилиях по скорейшему восстановлению запасов этого вида.
02 мая 2017 года
Истекают сроки, на которые были избраны меры пресечения в отношении директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова и его первого заместителя Юрия Блинова. В поддержку руководства института выступили отраслевые ассоциации, коллеги-ученые, рыбацкие компании.
Правительство утвердило механизм возмещения затрат на приобретение новых судов взамен сданных на утилизацию. Эта мера господдержки направлена, в частности, на повышение эффективности рыболовства.
По итогам Seafood Expo Global 2017 в Брюсселе «Русская рыбопромышленная компания» отметила положительный эффект от участия в национальном стенде России с точки зрения отраслевого представительства и привлечения посетителей.