05 мая 2017 года

Росрыболовство рассчитывает обсудить жаберные сети на ДВНПС

Проблема использования жаберных сетей при добыче лососей актуальна, ограничения необходимы, считают в Росрыболовстве. Детально рассмотреть тему планируется в рамках заседания Дальневосточного научно-промыслового совета.

Применение жаберных сетей на промысле тихоокеанских лососей стало одной из острых тем на Камчатке. Активно высказываются по проблеме рыбопромышленники. Выступил со своими предложениями и краевой парламент. О том, что для сохранения ресурса нужно принять меры, заявили в Камчатском НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Регулировать интенсивность добычи тихоокеанских лососей, в том числе за счет ограничения применения жаберных сетей на морских РПУ, необходимо, прокомментировали вопрос в пресс-службе Росрыболовства.

«Отраслевая наука отмечает ежегодное усиление промысловой нагрузки на популяции тихоокеанских лососей отдельных водных объектов Камчатского края, в том числе в связи с использованием жаберных сетей на морских рыбопромысловых участках вместе или вместо ставных неводов», – заявили Fishnews в ведомстве.

В федеральном агентстве отметили, что параметры сетей и техника промысла ими никак не регламентируются. «В некоторых случаях ход лососей может оказаться полностью перекрытым, при этом облавливаются не только лососи, идущие на нерест в реки, где расположен РПУ, но и транзитные», – рассказали в пресс-службе. Отмечено, что это негативно отражается на заполнении нерестилищ в отдельных реках.

«Это относится и к рыбопромысловым участкам, расположенным на северных островах Курильской гряды, где промысел базируется на облове транзитных видов тихоокеанских лососей. Для их добычи также используются жаберные сети. При этом, по данным Пограничного управления по восточному арктическому району ФСБ России, сети выставляются на максимально возможное расстояние в море, в нарушение правил рыболовства, часто выступая за границы рыбопромысловых участков, в том числе используются запрещенные в России дрифтерные сети», – сообщили в Росрыболовстве.

В ведомстве согласились, что ограничить использование жаберных сетей необходимо, но при этом меры нужно разграничить по районам промысла.

Отмечено, что проблема актуальна и при осуществлении спортивно-любительского рыболовства, так как использование сетей в этом случае приравнивает вылов к промышленному.

В федеральном агентстве рассказали, на каких площадках рассматривалась тема: «Вопрос активно обсуждался на заседаниях рабочей группы по внесению изменений в правила рыболовства при Северо-Восточном территориальном управлении Росрыболовства при участии представителей ФГБНУ «КамчатНИРО», министерства рыбного хозяйства Камчатского края, Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району и ассоциаций рыбопромышленных организаций Камчатского края. В результате были разработаны предложения по ограничению использования жаберных сетей для вылова тихоокеанских лососей на морских рыбопромысловых участках в целях промышленного и прибрежного рыболовства».

Сообщается также, что в ноябре тему рассмотрели на заседании Камчатского рыбохозяйственного совета, однако решения принято не было, поскольку мнения представителей рыбопромышленных организаций кардинально разделились: от полного запрета использования жаберных сетей до сохранения сложившейся на сегодняшний день ситуации. В КамчатНИРО поступали разнонаправленные мнения от пользователей и ассоциаций рыбопромышленных организаций.

«Необходимо тщательно проработать вопрос с участием всех заинтересованных сторон, планируем детально обсудить меры ограничений и выработать единую позицию в рамках заседания Дальневосточного научно промыслового совета в мае во Владивостоке», – резюмировали в Росрыболовстве.

Fishnews

