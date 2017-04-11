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Жаберные сети – что думают в КамчатНИРО

Регулирование интенсивности добычи тихоокеанских лососей, в том числе за счет ограничения использования жаберных сетей, мера необходимая и требующая принятия оперативных решений, считают в КамчатНИРО. В институте полагают, что ограничение должно быть дифференцировано по районам промысла.

Применение жаберных сетей на промысле тихоокеанских лососей стало одной из острых тем на Камчатке. Ранее краевой парламент предложил передать решение этого вопроса на уровень региональных комиссий по анадромным. Активно высказываются по проблеме и рыбопромышленники.

Актуальность вопроса отмечает также отраслевая наука. Fishnews обратился за комментариями в Камчатский НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

В институте прежде всего дали пояснения по используемым терминам: «Сети относятся к объячеивающим орудиям рыболовства контактного типа. Принцип их действия основан на захвате рыбы при попытке пройти сквозь сетное полотно за счет объячеивания или запутывания. Так как при объячеивании нити сетного полотна в большинстве случаев попадают под жаберные крышки рыбы, то эти орудия лова также называют жаберными сетями, а иногда просто сетями. По технике постановки жаберные сети делятся на ставные, плавные и обкидные. Морские плавные сети называют дрифтерными».

Специалисты КамчатНИРО указывают на ежегодное усиление промыслового пресса на популяции тихоокеанских лососей бассейнов отдельных водных объектов края за счет дополнительной нагрузки, которую создают жаберные сети, выставляемые на морских рыбопромысловых участках вместе со ставными неводами или вместо них. Основная часть морских РПУ имеет протяженность 300 м вдоль береговой черты и до 2000 м в море. Сети выставляются в линию, хаотично или в шахматном порядке на всей протяженности участка на продолжительное время и выбираются только на период шторма. При этом параметры сетей и техника промысла ими никак не регламентируются, говорится в ответе за подписью врио директора института Нины Шпигальской.

Как заявили в КамчатНИРО, при подходе к нерестовым рекам скопления тихоокеанских лососей перемещаются вдоль берега на расстоянии около 1000 м от береговой черты и в некоторых случаях ход лососей может оказаться полностью перекрытым, в силу конструктивных особенностей сетей и способов их установки. При этом облавливаются не только лососи, идущие на нерест в реки на локальном участке, где расположен РПУ, но и транзитные. В результате складывается неблагоприятная обстановка с пропуском производителей тихоокеанских лососей в отдельные реки и, как следствие, снижается уровень заполнения нерестилищ.

При этом в институте также обратил внимание на ситуацию на рыбопромысловых участках, расположенных на северных островах Курильской гряды.

Особенно заметно развитие промысла лососей с использованием жаберных сетей на Западной Камчатки в «неурожайные» годы. В это время большинство предприятий, которые не вели в такие годы добычу красной рыбы на морских РПУ в связи с нерентабельностью промысла с использованием ставных неводов, начали активно применять жаберные сети – наименее затратные, как по изготовлению, так и по эксплуатации, орудия лова, заявили в КамчатНИРО.

В институте полагают, что сложившаяся ситуация требует принятия мер по снижению интенсивности добычи тихоокеанских лососей, в том числе жаберными сетями. При этом ограничение использования этих орудий лова должно быть дифференцированным по районам промысла. «Необходимо учитывать, что некоторые виды лососей, например кижуч, эффективно облавливаются на морских РПУ только ставными жаберными сетями, а на отдельных РПУ промысел разрешен только сетями и закидными неводами. Особую озабоченность вызывает состояние запасов такого важного объекта промысла, как чавыча Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзон, а также бассейна реки Камчатка», – говорится в ответе.

В институте предлагают

В ответе на запрос приводится ряд мер, которые считают необходимыми специалисты Камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии:

- Полный запрет на применение жаберных сетей на морских РПУ Северных Курил и Камчатского залива.

- Запрет на добычу тихоокеанских лососей жаберными сетями одновременно с использованием ставных неводов и других разрешенных орудий лова на морских рыбопромысловых участках в Западно-Камчатской подзоне в границах Соболевского района, а также в Камчатско-Курильской, Карагинской и Петропавловско-Командорской подзонах.

- Ограничение параметров сетей и их установки на морских РПУ в Западно-Камчатской подзоне в границах Соболевского района, а также в Камчатско-Курильской, Карагинской и Петропавловско-Командорской подзонах. «Исключением является Пенжинский район Камчатского края (Западно-Камчатская подзона), где промысел анадромных видов рыб ведется в основном с использованием жаберных сетей, поскольку из-за большого перепада вод применять ставные невода невозможно», – обратили внимание в институте.

В НИИ отметили, что вопрос неоднократно рассматривался, но поступали разнонаправленные мнения от пользователей и отраслевых объединений.

В КамчатНИРО считают, что перед рассмотрением вопроса жаберных сетей на расширенном заседании Ученого совета института «требуется детальная проработка с участием всех заинтересованных сторон и выработка единой позиции, что пока труднореализуемо».

«Тем не менее, в условиях постоянно нарастающего пресса промысла регулирование интенсивности добычи (вылова) тихоокеанских лососей, в том числе за счет ограничения использования жаберных сетей, мера необходимая и требующая принятия оперативных решений», – подчеркнули специалисты.

По их мнению, как вариант решения можно рассматривать расширение полномочий комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в части принятия решений по ограничению использования орудий лова при промысле тихоокеанских лососей в отдельных районах или для определенных видов рыболовства.

Fishnews

НазадМетки: камчаткакижуч

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