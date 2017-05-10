10 мая 2017 года

Ученые поделятся секретами добычи иваси и скумбрии

В конце мая в ТИНРО-Центре пройдет семинар по вопросам добычи пелагических видов. Ожидается, что накопленный институтом опыт по вылову скумбрии и сардины-иваси поможет предприятиям вернуться к их освоению.

На площадках Сахалинского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» (АСРКС) в апреле состоялась дискуссия о перспективах и проблемах добычи сардины-иваси, скумбрии и сайры в 2017 г. В преддверии путины специалисты ТИНРО-Центра провели широкое обсуждение вопросов, связанных в первую очередь с состоянием запасов и промысловым прогнозом. Во встрече приняли участие представители рыбодобывающих компаний и их объединений, областного агентства по рыболовству, правительства региона, Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства.

Ученые рассказали рыбакам о рекомендуемых к вылову объемах сайры, скумбрии и сардины, о состоянии их популяций, об ожидаемых сроках подходов в российские воды и возможных местах формирования скоплений. Активно обсуждались вопросы хранения, перевозки и доставки уловов на берег, особенности и эффективность использования различных орудий лова, меры по сохранению ресурсов. Был рассмотрен промысловый цикл, особенности добычи этих объектов за 200-мильной зоной РФ в рамках двусторонних и многосторонних соглашений. В этом году рекомендуемый вылов сардины и скумбрии увеличился по сравнению с предыдущим и предварительно составляет 61,3 тыс. и 130 тыс. тонн соответственно. Комплексные исследования на НИС «ТИНРО» в северо-западной части Тихого океана летом прошлого года позволили оценить биомассу сардины и скумбрии в несколько миллионов тонн. С учетом оценки состояния запасов в Северной Пацифике, объемы рекомендуемого вылова могут быть скорректированы в случае их освоения и интереса со стороны рыбаков, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

Предполагается, что для обеспечения промысла на базе ТИНРО и СахНИРО будут созданы сводные научные группы на берегу и в море. На добывающих судах будут работать научные наблюдатели, также оперативными данными рыбаков сможет обеспечивать НИС «Профессор Кагановский», у которого намечена комплексная съемка в Южно-Курильском районе и открытых водах СЗТО. Специалисты будут готовить оперативное прогнозирование, публиковать его и передавать рыбакам.

Напомним, ранее по инициативе Росрыболовства в 2015 и 2016 гг. было проведено несколько расширенных совещаний, посвященных возможностям и проблемам возобновления промысла сардины и скумбрии. В прошлом году при участии отраслевой науки и ФАР отечественным рыбакам удалось освоить порядка 6,7 тыс. тонн сардины и около 9 тыс. тонн скумбрии. Ученые проделали масштабную работу по актуализации технических норм изготовления продукции из сардины и скумбрии, их гармонизации с требованиями современных технических регламентов, отметили в ТИНРО. Также специалистам удалось обосновать увеличение сроков годности сырья для производства продукции, в том числе глубокой переработки.

Эта встреча - первая в череде запланированных мероприятий. В конце мая на площадке ТИНРО-Центра планируется семинар по вопросам добычи пелагических рыб. В течение последних нескольких лет ученые облавливали сардину и скумбрию в ходе комплексных исследований, накопив значительный опыт. Он может помочь заинтересованным рыбакам вернуться к промыслу этих видов.

Fishnews