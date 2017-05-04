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Россия соберет международный форум по безопасности продуктов

С 18 по 19 мая в Сочи пройдет международная конференция «Безопасность пищевой продукции и анализ риска». Предполагается, что форум соберет представителей 30 стран мира.

Роспотребнадзор совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) организуют в Сочи международную конференцию по безопасности пищевой продукции.

Планируется, что в мероприятии примут участие более 250 делегатов из 30 стран, включая государства Евразийского экономического союза, СНГ, Евросоюза, а также Канаду, Китай, Сербию, США, Турцию и др.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Роспотребнадзора, это первый международный форум в России, в котором будут участвовать ведущие отечественные и зарубежные специалисты в области безопасности пищевой продукции, продовольственной безопасности и оценки риска - представители профильных министерств и ведомств, международных организаций и агентств системы ООН, научного сообщества.

«Сегодня во всем мире анализ риска здоровью играет важную роль в деле обеспечения безопасности пищевой продукции. Международное сотрудничество в этой области имеет первостепенное значение для сближения различных существующих подходов к оценке риска, гармонизации требований к безопасности пищевой продукции и применяемых мер по контролю и надзору за их соблюдением», - отметили в Роспотребнадзоре.

Участники конференции обсудят результаты последних научных исследований, практику работы, межсекторное и международное сотрудничество в таких областях, как управление рисками и информирование о рисках в сфере безопасности пищевой продукции; противодействие фальсификации продуктов питания. Интересны также социально-экономические аспекты обеспечения безопасности и качества продуктов питания; взаимодействие организаций государственного и частного сектора в сфере безопасности пищевых продуктов.

Особое внимание планируется уделить актуальной для всего международного сообщества проблеме распространения устойчивости к противомикробным препаратам в контексте наличия остатков антибиотиков в продуктах питания.

В рамках пленарных и параллельных сессий будут рассмотрены вопросы, связанные с достижением Целей устойчивого развития в области питания и продовольственной безопасности.

Fishnews

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