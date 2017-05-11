11 мая 2017 года

Илья Шестаков: В рыболовной отрасли Крыма решена масса проблем

Период адаптации для рыбного хозяйства Крымского полуострова прошел без каких-либо потрясений, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Сейчас обсуждается, как помочь рыбакам в обновлении флота.

О рыбной отрасли Крымского полуострова заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал в интервью ТАСС.

«Самое главное — нам удалось добиться того, что рыболовная отрасль Крыма не только не потеряла в объемах вылова, а, наоборот, их нарастила, - подчеркнул глава федерального агентства. - По итогам работы за прошлый год крымчане добыли почти 60 тыс. тонн, увеличив вылов по сравнению с предыдущим годом на 13%, и более чем на 8% превзошли рекордный показатель за весь период украинской истории полуострова. Он был зафиксирован в 2013 году на уровне 55 тыс. тонн. При этом основная добыча велась в то время на Украине незаконным путем».

Илья Шестаков рассказал, что сейчас крымские рыбаки активно работают, в том числе в абхазских территориальных водах. «Очень важно и то, что период адаптации для рыболовной отрасли Крыма прошел без каких-либо потрясений. Могу сказать, что была масса проблем, и нам удалось все решить», - заявил глава ведомства.

По его словам, сегодня сотрудничество с крымскими рыбаками развивается очень активно. Руководитель ФАР обратил внимание, что виды рыб, которые вылавливают крымские рыбаки в Черном море, достаточно малоценные, не такие рентабельные, как, например, на Дальнем Востоке.

«И, конечно, состояние экономики Крыма не позволяет обновлять рыбопромысловые суда без поддержки государственных программ. Сейчас мы совместно с крымскими рыбаками приступили к обсуждению того, какие же меры может предпринять государство в среднесрочной перспективе для того, чтобы обновить крымский флот», - отметил Илья Шестаков.

Как уже сообщал Fishnews, в декабре президент Владимир Путин поставил задачу учесть в соответствующих планах необходимость модернизации промыслового флота и рыбохозяйственной инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна. При этом приоритет по заказам будет предоставлен предприятиям Республики Крым и Севастополя.

Кроме того, в январе 2017 г. постановлением правительства рыбакам Республики Крым и Севастополя разрешили сдавать добычу не только в морские порты, но и в другие пункты приема, определенные региональными властями. Связано это с тем, что у местных компаний, работающих малыми судами, существуют традиционные пункты приема уловов, не входящие в границы портов.

Fishnews