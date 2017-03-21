Китай ждут на форуме в Санкт-Петербурге

21 марта 2017 года
Во Владивостоке открылась 26-я сессия Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. В повестке встречи – реализация двусторонних соглашений, организация поставок продукции из России в КНР, возможности инвестиций.
20 марта 2017 года
Арбитражный суд Приморского края подтвердил незаконность торгов по акватории для аквакультуры, заявили в УФАС. В территориальном управлении Росрыболовства между тем отмечают, что нужно дождаться мотивированного решения суда.
В октябре в столице Приморья пройдет 26-я сессия Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES, ПИКЕС). Россия примет это мероприятие уже в четвертый раз.
Для борьбы с браконьерами на Байкале Росрыболовство создало оперативную группу «Сарма». В задачи подразделения входит охрана омуля в периоды активизации незаконного промысла.
17 марта 2017 года
Необходимо защитить доброе имя коллектива ТИНРО-Центра и его руководителей, считает президиум профсоюзной организации работников рыбного хозяйства в Приморье.
17 марта Фрунзенский районный суд Владивостока вынес решение о содержании директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Льва Бочарова под домашним арестом.
21 марта 2017 года
Одна из ключевых задач Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области – пресекать любую противоправную деятельность в сфере оборота водных биоресурсов и формировать благоприятные условия для развития экономики страны, заявил руководитель ПУ Сергей Кудряшов.
Решение Совета ЕЭК о техрегламенте «О безопасности рыбы и рыбной продукции» подписали все члены Совета Евразийской экономической комиссии, сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев.
В порту Корсаков реализуют проект по созданию условий и инфраструктуры для электронной торговли водными биоресурсами и продукцией их переработки. Первым шагом станет организация к июлю 2017 г. «Сахалинского аукционного рыбного дома».
Во Владивостоке открылась 26-я сессия Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. В повестке встречи – реализация двусторонних соглашений, организация поставок продукции из России в КНР, возможности инвестиций.
Внесены изменения в правила рыболовства для Западно-Сибирского бассейна. В частности, в ряде регионов полностью запрещен промысел нельмы и муксуна.
Уловы лосося на Аляске в 2017 г. превысят прошлогодние более, чем на 100 млн особей, прогнозируют специалисты. Ожидается, что прибавку обеспечит в основном горбуша.
На российско-японских переговорах в формате «2+2» особое внимание министры иностранных дел уделили вариантам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Магаданская область планирует восстановить и модернизировать мощности рыборазводного завода в селе Талон. На федеральном уровне принято предварительное решение о выделении средств на реконструкцию предприятия.
21 марта в Мурманске пройдет международный семинар, посвященный вопросам внешнеэкономического сотрудничества российских и норвежских предприятий в сфере рыболовства и судостроения.
20 марта 2017 года
Арбитражный суд Приморского края подтвердил незаконность торгов по акватории для аквакультуры, заявили в УФАС. В территориальном управлении Росрыболовства между тем отмечают, что нужно дождаться мотивированного решения суда.