21 марта 2017 года

Китай ждут на форуме в Санкт-Петербурге

Заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов пригласил китайскую сторону принять участие в первом «Русском рыбном форуме» и Международной выставке рыбной промышленности, морепродуктов и технологий, которые пройдут в Санкт-Петербурге с 14 по 16 сентября.

О мероприятиях в Северной столице заместитель руководителя Росрыболовства рассказал на открытии сессии российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства.

«Во время Советского Союза в Ленинграде, и потом уже в Санкт-Петербурге регулярно проводились такие выставки – традиция возобновляется», – отметил Василий Соколов.

Он добавил, что к участию уже приглашены организации и делегации более 50 стран. Василий Соколов пригласил китайскую сторону присоединиться к работе форума, открыть национальный стенд с экспозициями компаний и «просто посетить один из красивейших городов России», сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что первый «Русский рыбный форум» и Международная выставка рыбной промышленности, морепродуктов и технологий входят в цикл мероприятий по продвижению российской рыбы.

Ожидается, что на форуме руководителем Росрыболовства будут поставлены стратегические задачи до 2030 г., сообщил ранее в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» замглавы ведомства Петр Савчук.

Fishnews