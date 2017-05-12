12 мая 2017 года

Камчатский лосось ждет студентов

В предстоящей лососевой путине на Камчатке примут участие бойцы студенческих отрядов. Они будут трудиться рыбообработчиками на береговых заводах.

В путинные отряды набираются студенты из учебных учреждений самой Камчатки, а также других регионов Дальнего Востока и Сибири. Как сообщил Fishnews командир камчатского регионального отделения общественной организации «Российские студенческие отряды» Дмитрий Шунькин, основной сезон работы придется на июль-август, а в настоящее время в разгаре переговоры с предприятиями: уже есть заключенный договор с ООО «Корякморепродукт», но в основном – пока только предполагаемые.

По словам Дмитрия Шунькина, часть студентов трудоустраивается через камчатское региональное отделение, однако есть и другие (например, Якутское и Бурятское), которые, имея многолетний опыт, ведут переговоры с рыбозаводами напрямую.

В некоторых случаях работодатели высказывают пожелания, чтобы к ним устраивались студенты определенных специальностей – будущие рыбные технологи, механики, электромеханики. «Как правило, это делается в прицеле на дальнейшее трудоустройство ребят уже на постоянную работу по окончании учебного учреждения, - рассказал Дмитрий Шунькин. - Предприятия испытывают нехватку квалифицированных сотрудников и рассматривают путину как способ привлечь к себе молодых специалистов в дальнейшем».

При этом он рекомендовал группам студентов без опыта не пытаться договориться о работе на путине самостоятельно. «Были инциденты, когда ребята, поехав на свой страх и риск, по окончании путины оставались без зарплаты, - отметил Дмитрий Шунькин. - У нас такого нет. Мы работаем с проверенными работодателями, а кроме того, сотрудничаем с Центральным штабом МООО «Российские Студенческие Отряды», который имеет выход на исполнительную власть для решения проблем с работодателями».

Fishnews