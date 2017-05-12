12 мая 2017 года

Пришло время обсудить судостроение

25 мая планируется провести в Москве заседание рабочей группы по судостроению, сообщил заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук. На встрече предполагается рассмотреть готовые проекты, обсудить вопросы локализации в России.

Вопросы судостроения для нужд рыбной отрасли планируется обсудить на рабочей группе, которая соберется в столице 25 мая. Об этом заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук заявил на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, проходившем 12 мая во Владивостоке.

Ожидается, что к этому времени уже будут приняты правовые акты правительства. Сейчас выпущено распоряжение, утверждающее перечень видов водных биоресурсов в определенных районах добычи для выделения инвестквот.

На заседании рабочей группы предполагается обсудить уже готовые проекты в судостроении, рассказал представитель Росрыболовства. Планируется также рассмотреть вопросы локализации при строительстве судов. На встрече должны выступить те, кто уже начал работы по постройке флота на отечественных верфях.

Вопросов остается много, но нужно строить суда в России, необходимо создавать для этого условия, отметил Петр Савчук в беседе с корреспондентом Fishnews.

Планируется, что в заседании рабочей группы примут участие представители рыбного бизнеса, Минпромторга, верфей, сообщил замглавы федерального агентства.

Fishnews