27 апреля 2017 года

Глава Росрыболовства рассказал о доработке проектов по инвестквотам

В проектах подзаконных актов по инвестиционным квотам осталось два вопроса, которые требуют доработки: первый связан с проведением «аукциона на понижение», второй – с изъятием долей квот в связи с невыполнением инвестобязательств, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Напомним, что проекты правовых актов, регулирующих предоставление квот на инвестиционные цели, были внесены в правительство 31 марта. 12 апреля вице-премьер Аркадий Дворкович провел заседание Правкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса: были даны поручения о дополнительной проработке нескольких моментов.

20 апреля также было подписано распоряжение правительства, утверждающее перечень видов водных биоресурсов в определенных районах добычи для выделения инвестквот. Документ разбит на две части. Первый блок вступает в силу со дня подписания распоряжения, второй – по крабам – с 1 января 2018 г.

На брифинге, проходившем в Брюсселе 26 апреля в рамках выставки Seafood Expo Global, заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал о направлениях для доработки проектов подзаконных актов.

«Действительно, принятие этих актов необходимо для того, чтобы начал работать закон, позволяющий предоставлять дополнительные квоты в обмен на инвестиции в строительство новых судов и рыбоперерабатывающих предприятий. По сути осталось два вопроса, которые требуют доработки в этих актах», - сообщил глава федерального агентства, отвечая на вопрос Fishnews.

Первый момент связан с процедурой проведения «аукциона на понижение» при предоставлении квот. Второй - с необходимостью четкого определения в постановлениях возможности изъятия долей квот в случае невыполнения инвестиционных обязательств.

«Для нас это важные, основополагающие вещи, по которым мы не можем согласиться, и здесь доработка еще будет идти в аппарате правительства», - заявил руководитель Росрыболовства.

Согласно закону, в договоре на долю инвестквоты должно указываться особое условие о соблюдении графика строительства и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций или соблюдении графика инвестиций и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций. Несоблюдение одного из особых условий будет служить основанием для досрочного расторжения договора.

Fishnews