16 мая 2017 года

Участники форума в Пекине высказались за бережное отношение к океану

Лидеры стран, принимавшие участие в форуме «Один пояс, один путь» в Пекине, заявили о готовности углублять сотрудничество в охране окружающей среды. Один из приоритетов – устойчивое использование океанов и морей.

С заявлением по итогам круглого стола в рамках форума «Один пояс, один путь», состоявшегося 15 мая в столице Китая, выступили лидеры КНР, Аргентины, Белоруссии, Чили, Чехии, Индонезии, Казахстана, Кении, Киргизии, Лаоса, Филиппин, России, Швейцарии, Турции, Узбекистана, Вьетнама, Камбоджи, Эфиопии, Фиджи, Греции, Венгрии, Италии, Малайзии, Монголии, Мьянмы, Пакистана, Польши, Сербии, Испании, Шри-Ланки.

Участники встречи подчеркнули, что «преисполнены решимости защитить планету от деградации, в том числе путем принятия срочных мер противодействия изменению климата», выступили за управление природными ресурсами на основе принципов равноправия и устойчивости, сохранение и устойчивое использование океанов и морей, запасов пресной воды, а также лесов, гор и засушливых районов. Отмечена важность защиты биоразнообразия, экосистем и живой природы, сообщает корреспондент Fishnews.

Лидеры заявили, что нацелены на углубление сотрудничества в обеспечении охраны окружающей среды, биоразнообразия и природных ресурсов, в борьбе с негативными последствиями изменения климата. Также речь идет о совместной работе по повышению устойчивости к стихийным бедствиям, сокращению и управлению рисками природных катастроф, развитию использования возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

Fishnews