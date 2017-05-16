16 мая 2017 года

Координировать вопросы путины будет федеральный штаб

Перед стартом дальневосточной лососевой путины на площадке Росрыболовства пройдет первое заседание межведомственного федерального штаба. Предполагается, что работа координационного центра поможет в борьбе с браконьерством.

17 мая на площадке Росрыболовства впервые соберется межведомственный федеральный штаб по вопросам лососевой путины. На предложение ведомства поучаствовать в работе координационного центра откликнулись Генеральная прокуратура, Пограничная служба ФСБ России, центральный аппарат МВД России и Росгвардия.

Поручение проработать меры по координации региональных объединенных штабов дал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на совещании по итогам прошлогодней путины. Глава ведомства отметил, что создание межведомственного штаба по борьбе с незаконным промыслом на федеральном уровне значительно повысит эффективность мер противодействия браконьерам.

В 2016 г. в результате корректировок удалось освоить 446 тыс. тонн лососевых, прогноз на этот год пока очень осторожный – около 320 тыс. тонн. Ожидается увеличение пресса нелегального промысла.

Ежегодно на время путины начинают работать региональные штабы, в которые входят представители органов власти дальневосточных субъектов РФ, территориальных органов пограничной службы, МВД, рыбохозяйственной науки и отраслевых объединений.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству, в задачи штаба входит оперативное регулирование добычи, мониторинг и наблюдение на промысле, анализ ситуации и решение возникающих проблем. Еженедельно в Росрыболовстве проходят селекторные заседания с подключением всех дальневосточных регионов.

«Вместе с тем планируется, что работа федерального штаба продолжится и после сезона добычи тихоокеанских лососей. «Горячих точек» на территории России еще немало. Активная борьба с браконьерами идет на Волго-Каспии, Байкале и Амуре. В этих регионах также проходят масштабные антибраконьерские операции», – отметили в пресс-службе.

Fishnews