15 мая 2017 года

Лосось прошел ДВНПС

Базовые принципы регулирования добычи тихоокеанских лососей на 2017 г. одобрил Дальневосточный научно-промысловый совет. По вопросам предстоящей путины высказались Росрыболовство, регионы, пограничные органы.

Организацию лова лососевых традиционно обсудили на весеннем заседании ДВНПС. Замглавы Росрыболовства Петр Савчук рассказал о том, какую работу по подготовке к путине провело федеральное агентство. В частности, он сообщил, что вскоре должны выйти новые изменения в порядок деятельности комиссий по регулированию добычи анадромных видов рыб.

Стартовый возможный вылов тихоокеанских лососей по бассейну составляет около 320 тыс. тонн, в том числе горбуши – 143,6 тыс. тонн, кеты – более 118 тыс. тонн. Прогноз по нерке – 46 тыс. тонн, кижучу – около 10 тыс. тонн, чавыче – 888,5 тонны, симе – 47,7 тонны.

Заместитель руководителя Росрыболовства вновь обратил внимание на то, что ожидаются очень низкие подходы горбуши на Восточный Сахалин – всего 20 тыс. тонн. При подготовке прогноза наука использовала предосторожный подход. Данные поможет уточнить съемка на НИС «Профессор Кагановский». Как отметил Петр Савчук, в дальнейшем, скорее всего, возникнет необходимость, чтобы такие работы финансировались в том числе за счет пользователей водных биоресурсов.

Камчатский край ждет хороших уловов

На Камчатке в нынешнем году ожидается вылов около 187 тыс. тонн тихоокеанских лососей, сообщает корреспондент Fishnews. В этом году при организации добычи вновь планируется придерживаться бассейнового принципа, рассказал зампред правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын. Предполагается использовать режим проходных дней. Все меры направлены на то, чтобы обеспечить пропуск производителей на нерестилища, подчеркнул куратор рыбной отрасли региона.

По мнению Владимир Галицына, система организации путины, которая используется на Камчатке, принесла положительный результат – в плане как вылова, так и воспроизводства ресурса. Ежегодно край добывает около 200 тыс. тонн, напомнил зампред – министр.

Он особо отметил высокий прогноз по нерке на восточном побережье полуострова, позитивные ожидания от промысла горбуши на Западной Камчатке (прогноз – 20 тыс. тонн). В то же время вызывает опасения ситуация с чавычей на западном побережье. На этот год к освоению предполагается всего 36 тонн. Предоставить объемы планируется только для спортивно-любительского рыболовства удебными орудиями лова.

Негативную роль в ситуации с чавычей сыграл дрифтерный промысел, считает Владимир Галицын. С прошлого году использование этих орудий добычи запрещено, и, по словам зампреда – министра, обстановка с заходами чавычи в реки стала гораздо лучше.

Представитель региона отметил положительную динамику с уловами горбуши на Восточной Камчатке в четные годы (хотя урожайными для этого побережья традиционно считаются нечетные): в 2016 г. рыбаки взяли около 65 тыс. тонн. «То есть у нас вылов по горбуше по четным и нечетным годам по восточному побережью практически сравнялся», – обратил внимание докладчик.

Пользователи, проанализировав ситуацию, вкладываются в развитие береговой переработки. С 2008 г. на Камчатке построено 18 заводов, в этом году в Карагинской подзоне планируется ввести в эксплуатацию еще два предприятия – мощностью по 400 тонн готовой продукции каждый, рассказал зампред – министр. Он добавил, что за счет вложений в производства удалось кардинально изменить ситуацию с соотношением переработки в море и на берегу.

Владимир Галицын поблагодарил федеральный центр за оперативную, в течение суток, корректировку возможного вылова – это положительно отражается на результатах промысла. На быстроту принятия решений обратил внимание и представитель Хабаровского края – руководитель регионального комитета рыбного хозяйства Кирилл Фирсов.

Сахалину уделили особое внимание

Прогноз для Сахалинской области – по всем видам тихоокеанских лососей – около 63 тыс. тонн. При организации путины предполагается использовать базовые принципы, которые применялись в регионе последние годы. Эти меры показали свою эффективность, заявил и.о. руководителя областного агентства по рыболовству Сергей Ом.

Путина в регионе ожидается сложной, прогнозируемые объемы вылова горбуши невелики. В таких условиях необходимо результативно организовать мониторинг заполнения нерестилищ, обратил внимание представитель области. Он попросил Росрыболовство обеспечить отправку на время путины в регион дополнительных специалистов. Петр Савчук сообщил, что такое решение уже принято.

Также глава регионального агентства обратился с просьбой о дополнительных силах для рыбоохраны. Рыбопромышленники ежегодно помогают в сохранении ресурса, развит институт общественных инспекторов, однако в любом случае нужны госинспекторы, отметил Сергей Ом.

Меры регулирования для Сахалинской области в рамках ДВНПС 11 мая обсудила специальная рабочая группа. С инициативой ее создания выступила в апреле рыбацкая общественность. Удалось обговорить волнующие вопросы, отметил на заседании научно-промыслового совета председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Максим Козлов. По итогам обсуждения к базовым принципам для организации путины добавились еще два пункта. Первое – использовать Рекомендации по критериям установки и снятия рыбоучетных заграждений с учетом заморных явлений в период нерестовых миграций. Рекомендации, данные ВНИРО, внятные и понятные, отметил Сергей Ом. Предполагается, что они помогут избежать спорных вопросов.

Второе – считать возможным использование мер регулирования промысла осенней кеты искусственного происхождения, принятых комиссией по анадромным в 2015-2016 гг., при организации лова в 2017 г.

Также на заседании обсуждалась тема присвоения кодов ОСМ орудиям лова для прибрежного рыболовства. Начальник управления науки и образования Росрыболовства Сергей Голованов пообещал ускорить эту работу после возвращения в Москву, причем в контакте с заинтересованными пользователями и ВНИРО.

Значительными уловами лосося уже не первый год отличается Хабаровский край. В предстоящую путину, по оценкам науки, регион сможет освоить более 58 тыс. тонн. Подходы к регулированию останутся неизменными – они дают результат, отметил руководитель комитета рыбного хозяйства Кирилл Фирсов.

Продолжить сложившуюся практику организации лососевой путины намерены Приморский край, Магаданская область, Чукотский автономный округ.

Пограничники предостерегают

Представитель Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району Станислав Дашевский напомнил о ситуации с задержанием 7 судов, которые, как посчитали пограничники, использовали запрещенные дрифтерные сети. Участник от погрануправления отметил, что вопрос с орудиями лова для промысла тихоокеанских лососей в исключительной экономзоне РФ нужно окончательно урегулировать. «На настоящий момент у нас, как контролирующего органа, нет четкого понимания, чем пользователи будут работать в этом году», - сказал Станислав Дашевский. По его мнению, сейчас есть предпосылки для новых нарушений. Представитель ПУ предостерег пользователей и пообещал, что пограничники будут уделять этому вопросу серьезное внимание.

Петр Савчук напомнил, что орудия лова, которые разрешено использовать при промысле тихоокеанских лососей, установлены правилами рыболовства. Управлению науки поручено найти замену дрифтерным сетям. Причем будут организованы научные исследования, с участием институтов, погранслужбы, природоохранных организаций, которые должны подтвердить безопасность орудия добычи, отметил замглавы Росрыболовства.

Fishnews