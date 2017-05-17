17 мая 2017 года

С браконьерством предложили бороться «Доступной рыбой»

Продажи рыбы по доступным ценам помогут снизить масштабы бытового браконьерства в Хабаровском крае, считают в Амурском теруправлении Росрыболовства.

При министерстве природных ресурсов Хабаровского края прошло совещание в режиме видеосвязи с участием глав муниципальных районов и депутатов региона. Видеоконференция была посвящена предстоящей лососевой путине.

Особо остро обсуждался вопрос присутствия достаточного количества должностных лиц в каждом районе во время нереста, сообщили Fishnews в пресс-службе Амурского территориального управления Росрыболовства. Представители ТУ рассказали о налаженном взаимодействии рыбоохраны и силовых структур, готовности к рейдам.

ТУ высказало позицию: развитие продаж рыбы по доступным ценам в каждом населенном пункте края должно повлиять на бытовое браконьерство. Планируется, что таким образом можно будет также снять напряженность из-за нехватки участков для любительского и спортивного рыболовства.

Стороны договорились провести еще одно, контрольное, совещание перед началом лососевой путины.

Fishnews