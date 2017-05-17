17 мая 2017 года

От Евросоюза требуют соблюдения прав рыбаков

Резолюцию в защиту прав рыбаков-иностранцев подписали лидеры рыбной и морской отрасли Евросоюза. Установлено, что гастарбайтеров в Европе запугивают, у них изымают документы, урезают зарплату.

Исследования Международной федерации транспортников (ITF) выявили серьезные нарушения основополагающих принципов в сфере труда и социальной защиты прав рыбаков-мигрантов в ЕС, сообщает The Fish Site. Защитники прав трудящихся ожидают, что страны Евросоюза будут выполнять обязанности по обеспечению прав гастарбайтеров и примут план инспекций для искоренения нарушений в этой сфере.

По информации корреспондента Fishnews, на встрече Секторального комитета по социальному диалогу Генеральная конфедерация сельскохозяйственных организаций ЕС (COGECA), Ассоциация национальных организаций рыболовных компаний ЕС (Europêche) и Европейская федерация транспортников (ETF) осудили недостаточные действия Евросоюза по обеспечению международных договоренностей по защите прав мигрантов, работающих в рыбной отрасли.

Fishnews