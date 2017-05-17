Крабов не пропустили в самолет

Базовые принципы регулирования добычи тихоокеанских лососей на 2017 г. одобрил Дальневосточный научно-промысловый совет. По вопросам предстоящей путины высказались Росрыболовство, регионы, пограничные органы.

Дальневосточная оперативная таможня и Управление ФСБ России по Приморскому краю сообщили о вывозе в Республику Корея палтуса и конечностей краба по заниженной таможенной стоимости. Отмечается, что за три года рыболовецкая компания не внесла в бюджет почти 24 млн рублей.

Несмотря на рекордный объем вылова красной рыбы на Аляске в прошлом году, общая стоимость добытого лосося упала на 24% (133 млн долларов) по сравнению с 2014 г. В числе причин - российское эмбарго.

В Южно-Курильском районе японская бизнес-миссия изучит возможности проектов в сфере аквакультуры, добычи и переработки водных биоресурсов, защиты окружающей среды, медицины, дорожного строительства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

18 и 19 мая в Москве должны пойти торги, по результатам которых будут закреплены квоты на вылов краба в режиме прибрежного рыболовства. Победители аукциона получат возможность добывать ценные биоресурсы в промрайонах Приморья, Камчатки, Курил.

Камчатский край определил правила на путину Вопросы организации лососевой путины рассмотрела комиссия по анадромным в Камчатском крае. Предполагается, что в этом году регион освоит более 186 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

Чтобы судно признали российской продукцией В постановлении, принятом ранее для применения стимулов в промышленности, предусмотрели требования для отнесения продукции судостроения к произведенной в России.

Крабовый аукцион на подходе 18 и 19 мая в Москве должны пойти торги, по результатам которых будут закреплены квоты на вылов краба в режиме прибрежного рыболовства. Победители аукциона получат возможность добывать ценные биоресурсы в промрайонах Приморья, Камчатки, Курил.

Власти Камчатки собираются решить вопрос рыбных свалок Депутаты Камчатского края собираются принять участие в выявлении незаконных свалок рыбных отходов. Особое внимание нужно уделить небольшим фирмам, которые зачастую как раз и не желают тратиться на утилизацию, считает вице-спикер краевого парламента Роман Гранатов.

От Евросоюза требуют соблюдения прав рыбаков Резолюцию в защиту прав рыбаков-иностранцев подписали лидеры рыбной и морской отрасли Евросоюза. Установлено, что гастарбайтеров в Европе запугивают, у них изымают документы, урезают зарплату.

Президент поторопил с законом об органической продукции Глава государства Владимир Путин поручил внести в Госдуму законопроект о производстве и обороте органической продукции. В документе, предложенном в апреле для обсуждения, действие закона распространяется и на аквакультуру.

Нацпарк не помешает рыбакам Власти Архангельской области пообещали учесть интересы рыбодобывающих предприятий Поморья при корректировке границы охранной зоны национального парка «Русская Арктика».

Аквакультура Крыма откликнулась на изменения За первые три месяца 2017 г. предприятия Крымского полуострова, занимающиеся товарной аквакультурой, вырастили более 36 тонн. Это несколько меньше показателя за аналогичный период прошлого года, но в то же время хозяйствам удалось расширить ассортимент.

С браконьерством предложили бороться «Доступной рыбой» Продажи рыбы по доступным ценам помогут снизить масштабы бытового браконьерства в Хабаровском крае, считают в Амурском теруправлении Росрыболовства.