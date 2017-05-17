Крабов не пропустили в самолет

17 мая 2017 года
18 и 19 мая в Москве должны пойти торги, по результатам которых будут закреплены квоты на вылов краба в режиме прибрежного рыболовства. Победители аукциона получат возможность добывать ценные биоресурсы в промрайонах Приморья, Камчатки, Курил.
16 мая 2017 года
В Южно-Курильском районе японская бизнес-миссия изучит возможности проектов в сфере аквакультуры, добычи и переработки водных биоресурсов, защиты окружающей среды, медицины, дорожного строительства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Несмотря на рекордный объем вылова красной рыбы на Аляске в прошлом году, общая стоимость добытого лосося упала на 24% (133 млн долларов) по сравнению с 2014 г. В числе причин - российское эмбарго.
15 мая 2017 года
19 мая заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов проведет совещание по применению риск-ориентированного подхода при федеральном ветеринарном надзоре (контроле).
Дальневосточная оперативная таможня и Управление ФСБ России по Приморскому краю сообщили о вывозе в Республику Корея палтуса и конечностей краба по заниженной таможенной стоимости. Отмечается, что за три года рыболовецкая компания не внесла в бюджет почти 24 млн рублей.
Базовые принципы регулирования добычи тихоокеанских лососей на 2017 г. одобрил Дальневосточный научно-промысловый совет. По вопросам предстоящей путины высказались Росрыболовство, регионы, пограничные органы.
17 мая 2017 года
Вопросы организации лососевой путины рассмотрела комиссия по анадромным в Камчатском крае. Предполагается, что в этом году регион освоит более 186 тыс. тонн тихоокеанских лососей.
В постановлении, принятом ранее для применения стимулов в промышленности, предусмотрели требования для отнесения продукции судостроения к произведенной в России.
18 и 19 мая в Москве должны пойти торги, по результатам которых будут закреплены квоты на вылов краба в режиме прибрежного рыболовства. Победители аукциона получат возможность добывать ценные биоресурсы в промрайонах Приморья, Камчатки, Курил.
Депутаты Камчатского края собираются принять участие в выявлении незаконных свалок рыбных отходов. Особое внимание нужно уделить небольшим фирмам, которые зачастую как раз и не желают тратиться на утилизацию, считает вице-спикер краевого парламента Роман Гранатов.
Резолюцию в защиту прав рыбаков-иностранцев подписали лидеры рыбной и морской отрасли Евросоюза. Установлено, что гастарбайтеров в Европе запугивают, у них изымают документы, урезают зарплату.
Глава государства Владимир Путин поручил внести в Госдуму законопроект о производстве и обороте органической продукции. В документе, предложенном в апреле для обсуждения, действие закона распространяется и на аквакультуру.
Власти Архангельской области пообещали учесть интересы рыбодобывающих предприятий Поморья при корректировке границы охранной зоны национального парка «Русская Арктика».
За первые три месяца 2017 г. предприятия Крымского полуострова, занимающиеся товарной аквакультурой, вырастили более 36 тонн. Это несколько меньше показателя за аналогичный период прошлого года, но в то же время хозяйствам удалось расширить ассортимент.
Продажи рыбы по доступным ценам помогут снизить масштабы бытового браконьерства в Хабаровском крае, считают в Амурском теруправлении Росрыболовства.
16 мая 2017 года
Перед стартом дальневосточной лососевой путины на площадке Росрыболовства пройдет первое заседание межведомственного федерального штаба. Предполагается, что работа координационного центра поможет в борьбе с браконьерством.