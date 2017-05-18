18 мая 2017 года

На помощь агрономам привлекают водоросли

В Астраханской области разрабатывают биологические удобрения с фунгицидными свойствами на основе почвенных микроводорослей региона. Их влияние на плодородие выявят в ходе тестирования 50 образцов.

К созданию удобрений приступили специалисты испытательной лаборатории регионального филиала Ростовского референтного центра Россельхознадзора совместно со студентами и магистрантами кафедры биотехнологии, зоологии и аквакультуры Естественного инновационного института Астраханского государственного университета.

Исследование влияния цианобактерий на увеличение плодородия почв и мероприятия по разработке биологических удобрений с фунгицидными свойствами на основе почвенных микроводорослей в Астраханской области приурочены к Году экологии.

Агрономическая ценность и плодородие почв во многом определяются интенсивностью микробиологических процессов. Водоросли и цианобактерии играют существенную роль в накоплении гумуса - они фиксируют азот, выделяют биологически активные метаболиты и быстро наращивают биомассу.

«Цианобактерии, выделенные из почвенных экосистем и адаптированные к климату Астраханской области, обладающие фитостимулирующими и фунгицидными свойствами, позволяют бороться с грибными болезнями растений и оказывать стабилизирующее воздействие на агроэкосистему», - рассказала ведущий микробиолог испытательной лаборатории филиала Ростовского референтного центра, руководитель проекта Юлия Батаева.

12 мая в лабораторию поступили первые 16 образцов почвы: восемь – контрольных и восемь проб, в которые предварительно были внесены различные культуры цианобактерий. Всего в этом году планируется исследовать порядка 50 почвенных образцов, сообщили Fishnews в пресс-службе референтного центра.

Специалисты определят показатели плодородия представленных проб: массовую долю органического вещества и концентрацию подвижных соединений фосфора и калия. Полученные результаты позволят сделать выводы о влиянии микроводорослей на плодородие. В дальнейшем из исследуемого материала выделят чистые культуры цианобактерий, которые станут основой для разрабатываемого биопрепарата.

Fishnews