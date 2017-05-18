18 мая 2017 года

Комитет Госдумы высказался по изменениям для «прибрежки»

Законопроект, который должен устранить разночтения новых правил для прибрежного рыболовства, предлагается включить в примерную программу работы Госдумы на июль. Решение 18 мая должен принять Совет ГД.

Комитет ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 16 мая рассмотрел законопроект «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» и отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов». Речь идет о поправках в регулировании прибрежного промысла, сообщает корреспондент Fishnews.

Законопроект предложено включить в примерную программу законопроектной работы Думы в весеннюю сессию, на июль. Вопрос должен на заседании 18 мая рассмотреть Совет ГД.

Напомним, что в обширные поправки, которые были подписаны 3 июля 2016 г., вкралась путаница с прибрежным рыболовством. До последнего шли споры, как должен регулироваться этот вид промысла, разрешить ли осуществлять заморозку на борту. В итоге закон вышел с расхождениями. В новой редакции пункта 101 статьи 1 закона о рыболовстве говорится, что «прибрежка» предусматривает доставку уловов водных биоресурсов в живом, свежем или охлажденном виде. А в обновленной статье 20, в части 5, – что уловы ВБР, рыбная и иная продукция, произведенная из таких уловов на судах рыбопромыслового флота, подлежат транспортировке и выгрузке в живом, свежем, охлажденном и замороженном виде. Блок изменений по прибрежному рыболовству вступает в силу с 1 января 2019 г. Поэтому, пока есть время, власти решили устранить противоречие.

Законопроект был подготовлен Министерством сельского хозяйства РФ, в апреле документ передали в Госдуму.

Fishnews