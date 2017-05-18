18 мая 2017 года

Рыбаков призывают ускорить подготовку к электронной ветсертификации

С 2018 г. оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде станет обязательным. В Росрыболовстве заявили о необходимости активнее готовиться к переходу на новую систему.

Обращение к предпринимателям по внедрению электронной ветсертификации разместило на своем сайте Приморское территориальное управление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 243 предусматривает, что с 1 января 2018 г. оформление ветеринарных сопроводительных документов в обязательном порядке производится в электронном виде. При этом расширяется список товаров, на которые необходимы ВСД. До следующего года электронное оформление может осуществляться по желанию собственника подконтрольных товаров.

В конце прошлого года появился новый приказ Минсельхоза, утверждающий порядок оформления ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде.

«Управление настоятельно рекомендует активизировать подготовительную работу по переходу на электронное оформление ветеринарных сопроводительных документов», – говорится в обращении на сайте ПТУ.

Теруправление также попросило как можно быстрее представить предложения по участию добывающих и транспортных судов в тестировании системы электронной ветсертификации.

Отмечено, что информирование осуществляется по поручению замминистра сельского хозяйства – главы Росрыболовства: в апреле Илья Шестаков провел совещание, на котором обсуждалась готовность ведомств и отрасли к переходу на «цифру» и возникающие у рыбаков проблемы. Тогда глава федерального агентства отметил, что времени остается немного и нужно активизировать работу.

Fishnews