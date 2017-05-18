18 мая 2017 года

Управлять свободным портом станут все пять регионов

В состав наблюдательного совета свободного порта Владивосток включены губернаторы Камчатского и Хабаровского краев, Сахалинской области и ЧАО, а также главы муниципалитетов, законодательных органов власти, представители объединений работодателей и профсоюзов этих регионов.

Напомним, в июле 2016 г. вступили в силу изменения федерального закона «О свободном порте Владивосток». Особый режим распространили на муниципальные образования Хабаровского, Камчатского краев, Сахалинской области, Чукотского автономного округа.

Главный орган управления свободным портом – наблюдательный совет, в состав которого входят представители как власти, так и бизнеса. Совет занимается мониторингом экономических процессов, развития регионов ДФО, улучшением инвестиционного и предпринимательского климата, соблюдением баланса интересов граждан, проживающих на территории свободного порта, и предпринимателей. Также к задачам наблюдательного совета относится недопущение, устранение избыточного или необоснованного вмешательства контрольных органов в деятельность резидентов, координация работы органов государственной власти и местного самоуправления в области развития и функционирования свободного порта.

Как сообщает корреспондент Fishnews, распоряжением правительства от 12 мая 2017 г. № 913 в состав наблюдательного совета внесены изменения. В частности, в него вошли заместитель министра обороны Тимур Иванов, заместитель руководителя Росреестра Андрей Приданкин, статс-секретарь – заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов, статс-секретарь – заместитель руководителя Ростехнадзора Александр Рыбас, заместитель министра промышленности и торговли Олег Рязанцев, замглавы Россельхознадзора Юлия Швабаускене. Кроме того, в коллегиальный орган управления свободным портом включены губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, глава Сахалинской области Олег Кожемяко, губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, а также главы муниципальных образований, законодательных органов власти, представители объединений работодателей и профсоюзов этих регионов.

Fishnews