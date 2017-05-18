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Международное сообщество обсуждает безопасность продуктов

Международная конференция «Безопасность пищевой продукции и анализ риска» открылась в Сочи. Россия – ключевой партнер ФАО в обеспечении людей доступным и качественным продовольствием, отметил премьер Дмитрий Медведев в приветствии участникам и гостям форума.

Международную конференцию по вопросам безопасности пищевой продукции проводит в Сочи Роспотребнадзор совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО).

«Это первый русскоязычный форум, посвященный продовольственной безопасности. И закономерно, что он вызывает большой интерес специалистов и широкий общественный резонанс», – говорится в приветствии главы Правительства РФ.

Премьер-министр обратил внимание, что «в последнее время в нашей стране немало делается для развития сельского хозяйства, привлечения инвестиций в аграрный сектор и перерабатывающую промышленность». «В результате агропромышленный комплекс показывает самые высокие темпы роста», – заявил Дмитрий Медведев.

В приветствии отмечено, что российская продукция отличается высоким качеством и пользуется хорошим спросом на мировом рынке. «Все это имеет большое значение для достижения Целей устойчивого развития, провозглашенных ООН», – считает глава правительства.

Сопредседатель конференции, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что форум знаменует начало трехлетней совместной программы России и ФАО по содействию странам Восточной Европы и Центральной Азии в развитии и реализации государственных стратегий по сокращению угрозы устойчивости к противомикробным препаратам.

Пяти странам за счет российского взноса в ФАО будет оказана помощь по оценке и укреплению потенциала лабораторной службы, на территории РФ будет создан референс-центр ФАО по мониторингу антибиотикорезистентности (то есть устойчивости к антибиотикам), будут разработаны методики определения остатков антибиотиков в пищевых продуктах. Это особенно актуально, так как по прогнозам к 2050 г. суммарные потери из-за проблемы антибиотикорезистентности составят до 8% мирового ВВП, рассказали Fishnews в пресс-службе Роспотребнадзора.

Сопредседатель конференции, заместитель генерального директора ФАО по вопросам сельского хозяйства и защиты потребителей Рэн Ван подчеркнула лидирующую роль России в регионе в сотрудничестве с ФАО и ВОЗ для обеспечения населения качественным и безопасным питанием.

Конференция стала первым международным форумом в России, в котором принимают участие ведущие российские и зарубежные специалисты в области безопасности пищевой продукции, продовольственной безопасности и оценки риска – представители профильных министерств и ведомств, учреждений системы ООН, научного сообщества, а также бизнеса.

Fishnews

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