19 мая 2017 года

Некачественный полосатик отрезал путь на российский рынок

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в страну продукции вьетнамского рыбопромышленного предприятия, занимавшегося экспортом в РФ с 2009 г. Причиной запрета стал повторный ввоз опасного для здоровья сушеного полосатика.

В апреле вьетнамский экспортер ввез во Владивосток 4,5 тонны сушеного желтого полосатика. Анализ Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора выявил превышение в рыбе допустимого уровня бактериальной обсемененности в 4,4 раза. Реализация продукции могла нанести ощутимый вред здоровью покупателей, сообщили Fishnews в пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Оказалось, что нарушение – повторное. В начале марта предприятие поставило в Россию партию сушеного желтого полосатика, также забракованную при бактериологическом контроле. До этого претензий к поставщику не было.

Помимо сушеной рыбы, компания-нарушитель лишилась права экспорта в нашу страну консервированной и соленой рыбы, живых, охлажденных и мороженых моллюсков, рыбы горячего и холодного копчения.

Fishnews