Некачественный полосатик отрезал путь на российский рынок

18 мая 2017 года
В состав наблюдательного совета свободного порта Владивосток включены губернаторы Камчатского и Хабаровского краев, Сахалинской области и ЧАО, а также главы муниципалитетов, законодательных органов власти, представители объединений работодателей и профсоюзов этих регионов.
В Астраханской области разрабатывают биологические удобрения с фунгицидными свойствами на основе почвенных микроводорослей региона. Их влияние на плодородие выявят в ходе тестирования 50 образцов.
16 мая 2017 года
Ограничения по использованию на промысле лосося жаберных сетей будут введены уже в этом году, заявил замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Пока речь идет о принятии решений комиссиями по регулированию добычи анадромных видов рыб.
Россельхознадзор продолжает выявлять несоответствия продукции животного происхождения, ввезенной из Беларуси. В Минсельхозе считают, что для избежания подобных ситуаций белорусским предприятиям следует перейти к электронной системе ветсертификации.
15 мая 2017 года
Рыбопромышленники Дальнего Востока опасаются изменения базовых принципов формирования участков для морской аквакультуры. Бизнес и наука отмечают, что если при создании РВУ не учитывать наличие природных запасов, прибрежный промысел может лишиться сырьевой базы.
19 мая заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов проведет совещание по применению риск-ориентированного подхода при федеральном ветеринарном надзоре (контроле).
19 мая 2017 года
Минсельхоз определил порядок заключения договора на рыбоводный участок с некоммерческими хозяйствами. Они смогут получить РВУ без торгов и на безвомездной основе.
Совет Госдумы включил законопроект, направленный на устранение противоречий в регулировании прибрежного рыболовства, в примерную программу работы нижней палаты на июль.
Электронная карта мест нереста опубликована на сайте комитета госохотнадзора Нижегородской области. Она облегчит рыбакам-любителям выбор разрешенного места для лова.
В ходе визита в Дагестан глава Росрыболовства Илья Шестаков обсудил с властями республики приоритетные направления развития рыбного хозяйства региона. Планируется обновление флота, модернизация старых и строительство новых заводов, реконструкция терминала Махачкалы.
Интернет-сервис по формированию и предоставлению участков для марикультуры на Дальнем Востоке должен заработать до сентября, заявил на заседании коллегии Минвостокразвития глава ведомства Александр Галушка.
Официально опубликован приказ Министерства сельского хозяйства РФ о порядке работы научно-промысловых советов. Протоколы заседаний НПС должны будут публиковаться на сайте Росрыболовства.
Президент Ганской ассоциации тунцеловов считает, что его страна утрачивает позиции западноафриканского центра по перевалке тунца. Причинами названы высокие портовые сборы и сроки моратория на промысел.
18 мая 2017 года
Международная конференция «Безопасность пищевой продукции и анализ риска» открылась в Сочи. Россия – ключевой партнер ФАО в обеспечении людей доступным и качественным продовольствием, отметил премьер Дмитрий Медведев в приветствии участникам и гостям форума.
Правительство утвердило правила субсидирования затрат производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Господдержка будет оказываться при условии предоставления скидки покупателю.
В состав наблюдательного совета свободного порта Владивосток включены губернаторы Камчатского и Хабаровского краев, Сахалинской области и ЧАО, а также главы муниципалитетов, законодательных органов власти, представители объединений работодателей и профсоюзов этих регионов.