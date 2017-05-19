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Минсельхоз переиздал приказ об НПСах

Официально опубликован приказ Министерства сельского хозяйства РФ о порядке работы научно-промысловых советов. Протоколы заседаний НПС должны будут публиковаться на сайте Росрыболовства.

Минсельхоз приказом от 20 марта 2017 г. № 135 утвердил порядок деятельности бассейновых научно-промысловых советов, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусматривается, что НПСы создаются для каждого рыбохозяйственного бассейна в целях подготовки предложений о сохранении водных биоресурсов, в том числе о распределении квот добычи между лицами.

Основная задача советов – разработка рекомендаций и предложений о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов; о распределении общих допустимых уловов (ОДУ) применительно к видам квот (в том числе о распределении квот); о внесении изменений в правила рыболовства; об установлении ограничений рыболовства в целях обеспечения сохранения ВБР и их рационального использования.

НПС должен состоять из председателя, двух его заместителей и членов совета. Может быть образована одна рабочая группа. Состав совета и рабочей группы, как и ранее, должно утверждать Росрыболовство.

В НПС должно входить не меньше 10 человек. Состав формируется из представителей федеральных ведомств (их территориальных органов), органов исполнительной власти регионов, теруправлений Росрыболовства, научных организаций, рыбводов, некоммерческих общественных объединений (организаций), в том числе КМНС.

При этом число представителей федеральных ведомств, их территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов Федерации, научных организаций, рыбводов должно составлять не менее половины состава совета и рабочей группы.

Рабочую группу возглавляет зампред НПС. Она должна готовить предложения для организации деятельности совета, в том числе по дате, месту и повестке заседания совета.

Заседания НПС должны проводиться не реже раза в год, кворум – более половины состава совета.

По-прежнему предусматривается, что решения НПС носят рекомендательный характер. При этом протоколы заседаний должны будут публиковаться на сайте Росрыболовства.

Напомним, что пока еще действующий приказ о порядке деятельности научно-промысловых советов был утвержден Госкомрыболовством, в 2008 г.

Fishnews

НазадМетки: росрыболовство

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