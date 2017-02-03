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В прошлом году ключевая сессия ВЭФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса была посвящена инвестиционному потенциалу водных биоресурсов

Минвостокразвития формирует программу ВЭФ-2017

Организаторы третьего Восточного экономического форума принимают предложения по тематическому наполнению деловой программы, а также организации и проведению мероприятий ВЭФ-2017.

Подготовка к Восточному экономическому форуму, который в этом году пройдут во Владивостоке 6-7 сентября, началась еще в ноябре 2016 г. Сейчас организаторы занимаются формированием программы ВЭФ на основе предложений, которые принимаются на сайте форума.

Минвостокразвития России приглашает принять участие в формировании основных направлений деловой программы ВЭФ-2017 представителей российских и зарубежных деловых кругов, регионального бизнес-сообщества, отраслевых ассоциаций и общественных организаций, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства.

По оценке министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, Восточный экономический форум стал крупнейшей международной площадкой, на которой происходит обмен мнениями, обсуждаются уже реализуемые проекты или бизнес-идеи. «Это рабочий инструмент для развития всего макрорегиона. Поэтому важно, чтобы все предложения бизнеса, общественности и экспертов были учтены. Мы открыты и ждем новых предложений», - заявил Александр Галушка.

Напомним, что второй Восточный экономический форум собрал 4,6 тыс. представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Центральное мероприятие ВЭФ-2016 – пленарное заседание «Открывая Дальний Восток» – прошло с участием президента России, лидеров Японии и Республики Корея. По данным Минвостокразвития, во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

Отдельное внимание на ВЭФ уделяется вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. В прошлом году ключевая сессия по этой тематике была посвящена инвестиционному потенциалу водных биоресурсов и привлекла большое внимание участников форума. Кроме того, для встреч представителей бизнеса и государства, презентации компаний и обсуждения актуальных тем отрасли на территории кампуса ДВФУ, где проходил Восточный экономический форум, был организован «Русский рыбный дом».

Ежегодно наиболее важные решения Восточного экономического форума находят отражение в поручениях, которые по итогам ВЭФ утверждает президент Владимир Путин.

Fishnews

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