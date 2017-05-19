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Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ провел встречу с главой Дагестана Рамазаном АБДУЛАТИПОВЫМ. Фото пресс-службы ФАР

Рыбному хозяйству Дагестана готовят рывок

В ходе визита в Дагестан глава Росрыболовства Илья Шестаков обсудил с властями республики приоритетные направления развития рыбного хозяйства региона. Планируется обновление флота, модернизация старых и строительство новых заводов, реконструкция терминала Махачкалы.

Республике есть куда стремиться

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков провел встречу с главой республики Рамазаном Абдулатиповым. Глава региона подчеркнул, что потенциал как в области рыболовства, так и в сфере товарной аквакультуры у республики очень большой, однако многие водоемы в плачевном состоянии, нуждается в реконструкции Махачкалинский рыбный порт. По словам Рамазана Абдулатипова, власти Дагестана готовы со своей стороны взять на себя нагрузку по восстановлению основных объектов инфраструктуры, он предложил разработать совместную «дорожную карту» с конкретными проектами.

«Несколько лет назад обеспеченность рыбой в Дагестане составляла 7%, сегодня эта цифра поднялась до уровня 12%, - привел данные глава региона. - Дагестанцы также начали активно заниматься прудовым хозяйством. В республике есть огромные ресурсы, и они должны работать для народа».

Руководитель Росрыболовства отметил, что многое сделано за последние два года. Так, если в 2015 г. вылов республики составлял 4,6 тыс. тонн, то по итогам 2016 г. этот показатель достиг 6,5 тыс. тонн (+40%). Но, по оценкам науки, его можно нарастить до 100 тыс. тонн за счет возобновления добычи кильки и сельди, а также кефалевых, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства. Необходима модернизация промыслового флота и соответствующие меры господдержки для этого.

Илья Шестаков отдельно остановился на главном богатстве Каспия – осетровых. Глава ведомства обратил внимание, что уже запущена первая линия репродукционного комплекса осетроводства, проектная мощность которого составляет 2 млн экземпляров молоди. Климат республики позволяет интенсивнее развивать аквакультуру. «Объемы выращивания рыбы растут, но мы хотим, чтобы динамика была еще более стремительной», – сказал руководитель ФАР.

По итогам встречи Илья Шестаков и Рамазан Абдулатипов договорились подготовить совместную программу по реализации приоритетных проектов рыбохозяйственного комплекса региона. Их перечень будет проработан в ближайшее время.

Каспию нужна новая инфраструктура

Затем руководитель Росрыболовства и глава Дагестана провели в Махачкале расширенное совещание. Его темой стало эффективное использование промысловых видов Каспийского моря, сообщает пресс-служба главы республики. Во встрече приняли участие председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, представители ФАР, профильных ведомств нескольких регионов, научного сообщества.

Илья Шестаков подчеркнул, что на современном этапе важно разработать программные методы развития отрасли, возобновить строительство новых терминалов и судов, портов, объектов переработки. «Главная задача – это довести до хороших показателей воспроизводство ценных и частиковых видов рыбы, увеличить объемы экспорта продукции и, безусловно, усилить борьбу с браконьерством и незаконным выловом рыбных биоресурсов», – заявил глава Росрыболовства.

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук рассказал о том, какие проекты и возможные пути развития наиболее привлекательны для рыбохозяйственного комплекса Волжско-Каспийского бассейна. В частности, по словам замглавы ведомства, регионам под силу к 2030 г. поднять объемы вылова с 88 тыс. до 200 тыс. тонн.

«В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне насчитывается порядка 10 рыбозаводов, и наша задача провести их техническую модернизацию, перевооружение, а еще строить новые на основе государственно-частного партнерства. Это же касается и флота рыбопромысловых кораблей, которые нуждаются в обновлении. Это могут быть от 7 до 10 судов в портах Астрахани и Дагестана, которые позволят доставлять рыбу охлажденной», – отметил докладчик.

Он подчеркнул, что в целом необходимо менять технику вылова рыбы, «отходить от узконаправленных рыбных портов». Перспективы имеет единственный незамерзающий на Каспии Махачкалинский порт, который может заниматься перевалкой и других грузов в Иран и соседние государства. Мы оцениваем общий первоначальный объем инвестиций в эту отрасль в размере 10 млрд рублей. Все это позволит повысить как добычу рыбы, так и ее переработку», – заявил Петр Савчук.

Главным хабом бассейна станет Махачкала

Росрыболовство совместно с правительством Республики Дагестан начнут поэтапную реконструкцию морского рыбного терминала в Махачкалинском порту. Оставшуюся с советских времен портовую инфраструктуру, находящуюся в управлении ФГУП «Нацрыбресурс», осмотрел Илья Шестаков.

На сегодняшний день грузооборот рыбного порта составляет около 2,4 тыс. тонн в год, тогда как в 80-е гг. он достигал 50-60 тыс. тонн рыбы. Это обусловлено прежде всего аварийным состоянием основных фондов терминала, отсутствием портальных кранов, прошедших сертификацию, и другого технологического оборудования, отметили в Росрыболовстве. Сейчас порт представляет собой место стоянки отслуживших судов, некоторые пришвартованы более 10 лет назад.

Руководитель Росрыболовства и председатель правительства республики Абдусамад Гамидов обсудили возможности по восстановлению работы терминала. Они отметили необходимость серьезных финансовых вливаний, которые могут обеспечить только частные инвесторы.

«Учитывая большой потенциал вылова в Каспийском море, в республике надо производить гораздо больше рыбной продукции. Но без модернизации рыбного порта, холодильных мощностей, первичной переработки – это невозможно. В течение месяца необходимо разработать план по строительству мощностей – это первоочередная задача, которую нужно решить, чтобы рыбакам удобно было здесь работать», – подчеркнул Илья Шестаков.

По его словам, будет оптимально, если найдется профильный инвестор, сейчас «Нацрыбресурс» ведет переговоры с несколькими претендентами для реконструкции терминала в рамках государственно-частного партнерства. «Но это не значит, что пока мы ведем поиски инвестора, не нужно ничего делать. Важно уже сейчас вкладывать средства, пусть и не такие большие, но главное – поступательно двигаться вперед, чтобы рыбаки видели: работа республики и федерального центра идет», – подчеркнул Илья Шестаков.

Абдусамад Гамидов поддержал главу Росрыболовства. «Наша первостепенная задача – восстановить порт, дать возможность рыбакам обновить флот. В советские годы в республике добывали 50-60 тысяч, мы возьмем большую планку. И сможем этого достичь, если у нас будут созданы условия: выгрузка, холодильники, переработка», – заявил председатель правительства Дагестана.

Стратегией развития морских терминалов для комплексного обслуживания промысловых судов Махачкалинский порт признан оптимальной площадкой для создания современного центра по перевалке и переработке рыбы в Волжско-Каспийском бассейне. По экспертным оценкам, реконструкция порта позволит довести грузооборот до 350 тыс. тонн в год, в том числе 100 тыс. тонн рыбной продукции, расширить сферу портовых услуг и улучшить их качество, создать дополнительно более 400 рабочих мест.

Fishnews

  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ провел встречу с главой Дагестана Рамазаном АБДУЛАТИПОВЫМ. Фото пресс-службы ФАР
  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и глава Дагестана Рамазан АБДУЛАТИПОВ провели совещание по эффективному использованию промысловых видов Каспийского моря. Фото пресс-службы главы республики
  • Морской рыбный терминал Махачкалы нуждается в реконструкции. Фото пресс-службы ФАР
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