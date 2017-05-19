19 мая 2017 года

Нижегородским рыболовам поможет карта нерестилищ

Электронная карта мест нереста опубликована на сайте комитета госохотнадзора Нижегородской области. Она облегчит рыбакам-любителям выбор разрешенного места для лова.

Ежегодно с 15 апреля по 15 июня на водоемах Нижегородской области в связи с нерестом устанавливаются ограничения для любительского, спортивного и промышленного рыболовства. Однако вне нерестилищ разрешена любительская ловля с берега на удочку, имеющую не более двух крючков, сообщили Fishnews в региональном комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира.

«Многим рыбакам выписывают штрафы из-за рыбалки в неположенном месте, из-за того, что они не могли по многотомным правилам рыболовства точно определить места нерестилищ. Дело в том, что в правилах указана широта и долгота, и обычным любителям рыболовства, у многих из которых дома нет даже компьютера, приходилось ориентироваться буквально «по звездам», чтобы не схлопотать штраф», - отметил руководитель комитета Николай Бондаренко.

Чтобы добросовестным рыбакам было легче разобраться, где ловить можно, а где нельзя, и была создана электронная карта-схема нерестовых участков.

Fishnews