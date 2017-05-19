19 мая 2017 года

Некоммерческие рыбоводные хозяйства получат участки бесплатно

Минсельхоз определил порядок заключения договора на рыбоводный участок с некоммерческими хозяйствами. Они смогут получить РВУ без торгов и на безвомездной основе.

29 мая вступит в силу приказ Министерства сельского хозяйства от 9 марта 2017 г. № 107. Он утверждает порядок заключения безвозмездного договора пользования рыбоводным участком с некоммерческим рыбоводным хозяйством, которое занимается аквакультурой, относящейся к сохранению водных биоресурсов. Торги в этом случае не проводятся.

Возможность бесплатно, без конкурсов или аукционов, получить РВУ предусмотрена в законе об аквакультуре.

Как сообщает корреспондент Fishnews, для заключения договора рыбоводам потребуется обратиться с заявлением в Федеральное агентство по рыболовству. Предусматриваются требования к хозяйству. Например, с ним не должен быть расторгнут через суд из-за нарушений существенных условий иной договор пользования РВУ.

Заявитель должен иметь четырехлетний опыт работы в аквакультуре, относящейся к сохранению водных биоресурсов (потребуется указать информацию о выпущенных гидробионтах). Обращение необходимо подать не позже чем через месяц после определения границ рыбоводного участка.

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