Некоммерческие рыбоводные хозяйства получат участки бесплатно

19 мая 2017 года
В ходе визита в Дагестан глава Росрыболовства Илья Шестаков обсудил с властями республики приоритетные направления развития рыбного хозяйства региона. Планируется обновление флота, модернизация старых и строительство новых заводов, реконструкция терминала Махачкалы.
Интернет-сервис по формированию и предоставлению участков для марикультуры на Дальнем Востоке должен заработать до сентября, заявил на заседании коллегии Минвостокразвития глава ведомства Александр Галушка.
18 мая 2017 года
В Астраханской области разрабатывают биологические удобрения с фунгицидными свойствами на основе почвенных микроводорослей региона. Их влияние на плодородие выявят в ходе тестирования 50 образцов.
17 мая 2017 года
Глава государства Владимир Путин поручил внести в Госдуму законопроект о производстве и обороте органической продукции. В документе, предложенном в апреле для обсуждения, действие закона распространяется и на аквакультуру.
За первые три месяца 2017 г. предприятия Крымского полуострова, занимающиеся товарной аквакультурой, вырастили более 36 тонн. Это несколько меньше показателя за аналогичный период прошлого года, но в то же время хозяйствам удалось расширить ассортимент.
16 мая 2017 года
В Южно-Курильском районе японская бизнес-миссия изучит возможности проектов в сфере аквакультуры, добычи и переработки водных биоресурсов, защиты окружающей среды, медицины, дорожного строительства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
19 мая 2017 года
Совет Госдумы включил законопроект, направленный на устранение противоречий в регулировании прибрежного рыболовства, в примерную программу работы нижней палаты на июль.
Электронная карта мест нереста опубликована на сайте комитета госохотнадзора Нижегородской области. Она облегчит рыбакам-любителям выбор разрешенного места для лова.
В ходе визита в Дагестан глава Росрыболовства Илья Шестаков обсудил с властями республики приоритетные направления развития рыбного хозяйства региона. Планируется обновление флота, модернизация старых и строительство новых заводов, реконструкция терминала Махачкалы.
Интернет-сервис по формированию и предоставлению участков для марикультуры на Дальнем Востоке должен заработать до сентября, заявил на заседании коллегии Минвостокразвития глава ведомства Александр Галушка.
Официально опубликован приказ Министерства сельского хозяйства РФ о порядке работы научно-промысловых советов. Протоколы заседаний НПС должны будут публиковаться на сайте Росрыболовства.
Президент Ганской ассоциации тунцеловов считает, что его страна утрачивает позиции западноафриканского центра по перевалке тунца. Причинами названы высокие портовые сборы и сроки моратория на промысел.
Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в страну продукции вьетнамского рыбопромышленного предприятия, занимавшегося экспортом в РФ с 2009 г. Причиной запрета стал повторный ввоз опасного для здоровья сушеного полосатика.
18 мая 2017 года
Международная конференция «Безопасность пищевой продукции и анализ риска» открылась в Сочи. Россия – ключевой партнер ФАО в обеспечении людей доступным и качественным продовольствием, отметил премьер Дмитрий Медведев в приветствии участникам и гостям форума.
Правительство утвердило правила субсидирования затрат производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Господдержка будет оказываться при условии предоставления скидки покупателю.
В состав наблюдательного совета свободного порта Владивосток включены губернаторы Камчатского и Хабаровского краев, Сахалинской области и ЧАО, а также главы муниципалитетов, законодательных органов власти, представители объединений работодателей и профсоюзов этих регионов.