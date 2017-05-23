22 мая 2017 года

Ладожская корюшка показала средний результат

В Ладожском озере завершился массовый ход корюшки. За время весенней путины добыто 829 тонн – 82% к уровню 2016 г.

Нынешний объем добычи корюшки – в пределах среднемноголетних значений, отметили в отделе рыбохозяйственного комплекса комитета по АПК Ленинградской области. С учетом ожидаемых осенних уловов предполагается, что годовой результат составит порядка 950 тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе комитета, на Ладоге до 85% добычи пришлось на мелкую рыбу — половозрелых особей длиной 10-12 см. В Финском заливе маломерные экземпляры (12-14 см) составили до 60% улова.

Биологический цикл жизни ладожской корюшки – четыре-пять лет. После урожайных годов, когда улов превышал 1000 тонн, следуют неурожайные, когда добыча колеблется в пределах 470-840 тонн.

В ходе путины выявлены три правонарушения, совершенные предприятиями (отсутствие регистрации на суда, искажение информации в промысловом журнале), а также 74 нарушения правил рыболовства физическими лицами.

Fishnews