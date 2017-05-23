23 мая 2017 года

Росрыболовство подсчитало доход от крабового аукциона

Торги по продаже долей квот на вылов краба пополнят госбюджет на 23 млрд рублей, оценили результаты в Федеральном агентстве по рыболовству. При этом суммарная начальная цена составляла около 1,5 млрд рублей.

Напомним, что аукцион, на котором были реализованы доли квот на добычу крабов в режиме прибрежного рыболовства, прошел в Москве 18 и 19 мая. Всего на торги было выставлено 24 лота. Это доли квот на вылов крабов камчатского, синего, волосатого четырехугольного, стригуна опилио в подзоне Приморье (к югу от мыса Золотой), колючего краба в Южно-Курильской зоне, стригуна бэрди в Петропавловско-Командорской подзоне, волосатого четырехугольного краба в Камчатско-Курильской подзоне.

Общая начальная цена лотов составила 1 516 312 900 рублей. Сумма по итогам аукциона выросла до 23 078 838 081,5 рубля, сообщили Fishnews в пресс-службе организатора торгов – Росрыболовства. После поступления доплат эти средства будут перечислены в федеральный бюджет.

Торги проводились по новым правилам. Было предусмотрено, что заявители должны быть зарегистрированы в соответствующем прибрежном регионе. В аукционе участвовало более 40 рыбохозяйственных организаций. Договоры о закреплении долей квот будут заключены региональными органами исполнительной власти на срок до 31 декабря 2026 г.

Fishnews