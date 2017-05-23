23 мая 2017 года

РРПК займется крабом

В ходе аукциона «Русская рыбопромышленная компания» приобрела права на добычу трех видов краба в подзоне Приморье. В освоении нового валютоемкого объекта промысла руководство РРПК видит возможность для диверсификации бизнеса.

На организованных Росрыболовством торгах 18 и 19 мая «Русская рыбопромышленная компания» стала обладателем долей квот для прибрежного рыболовства по трем видам краба – синего (34%), волосатого четырехугольного (33%) и стригуна опилио (66,66%) в подзоне Приморье (южнее мыса Золотой).

Как сообщает корреспондент Fishnews, общая стоимость шести выигранных лотов превысила 10 млрд рублей (от всех победителей аукциона бюджет должен пополниться на 23 млрд рублей). В текущем году РРПК сможет освоить более 2,4 тыс. тонн крабов.

«Приобретение предприятием «Русской рыбопромышленной компании» квот на добычу краба позволит создать в группе новый высокорентабельный бизнес и выйти на перспективный рынок с растущим потреблением, в первую очередь за счет увеличения спроса на этот продукт в странах Юго-Восточной Азии, а также существенно диверсифицировать свой бизнес-портфель», – отметил генеральный директор компании Андрей Тетеркин.

Fishnews