Юрию Блинову смягчили меру пресечения

23 мая 2017 года
В этом году в Приморском крае вновь планируется провести Международный конгресс рыбаков. Ожидается, что мероприятие состоится во Владивостоке 5 и 6 октября.
Главе ТИНРО-Центра Льву Бочарову домашний арест в качестве меры пресечения заменили на залог в 2 млн рублей. Постановление принято Приморским краевым судом.
19 мая 2017 года
Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в страну продукции вьетнамского рыбопромышленного предприятия, занимавшегося экспортом в РФ с 2009 г. Причиной запрета стал повторный ввоз опасного для здоровья сушеного полосатика.
18 мая 2017 года
В состав наблюдательного совета свободного порта Владивосток включены губернаторы Камчатского и Хабаровского краев, Сахалинской области и ЧАО, а также главы муниципалитетов, законодательных органов власти, представители объединений работодателей и профсоюзов этих регионов.
В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства. Он подозревается в получении взятки за «покровительство» во время весенней путины.
16 мая 2017 года
Ограничения по использованию на промысле лосося жаберных сетей будут введены уже в этом году, заявил замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Пока речь идет о принятии решений комиссиями по регулированию добычи анадромных видов рыб.
24 мая 2017 года
Южно-Курильский рыбокомбинат в этом году продолжит добычу скумбрии. Для того чтобы современный флот мог спокойно работать на промысле перспективных объектов, нужно внести изменения в законодательство, отмечает руководитель компании Константин Коробков.
Рыбоохрана и силовые структуры Камчатского края договорились о совместной работе в период хода лососей. На постах и в рейдах инспекторам будут помогать полицейские, пограничники и Росгвардия.
Министерство сельского хозяйства утвердило Стратегию развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота до 2030 г. В документе прописана возможность сдачи ГТС в концессию. Ожидается, что это поможет привлечь в модернизацию портов больше частных инвестиций.
Норвегия ожидает скорого возобновления поставок своего лосося в КНР. 23 мая представители двух стран подписали соглашение по этому вопросу.
Рыбопромышленные компании Сахалинской области поддержали решение о создании единой ассоциации. Предполагается, что она объединит все основные предприятия отрасли, работающие на островах.
Временно исполняющим обязанности генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс» назначен Сергей Харьков. Ранее он был заместителем гендиректора по управлению нефинансовыми активами предприятия.
Росрыболовству необходимо разработать единый стратегический документ, направленный на комплексное ускоренное развитие товарной аквакультуры – к такому выводу пришли участники состоявшейся в Москве конференции.
В Ненецком автономном округе вновь создан территориальный рыбохозяйственный совет. В состав совещательного органа вошли представители рыболовецких колхозов, предприятий, общин КМНС, общественных объединений, и региональных органов власти.
Россия планирует заключить с Экваториальной Гвинеей новое соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. Проект документа предусматривает взаимодействие в сферах управления запасами, борьбы с браконьерством, аквакультуры.
23 мая 2017 года
Снижение требований к заявителям, претендующим на получение инвестквот под строительство береговых заводов, ослабляет защиту национальных ресурсов от бесхозяйственного использования, отметили участники рабочей группы Совета Федерации.