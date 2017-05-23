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Заместитель директора ТИНРО-Центра Юрий БЛИНОВ. Фото пресс-службы института

Юрию Блинову смягчили меру пресечения

Первого заместителя директора ТИНРО-Центра Юрию Блинова отпустили из-под стражи под домашний арест. Постановление вынесено Приморским краевым судом 23 мая.

Срок действия постановления крайсуда – до 22 июля, сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения. Вопрос рассматривался в порядке апелляции к вынесенному 4 мая постановлению Фрунзенского райсуда Владивостока о содержании Юрия Блинова под стражей.

Напомним, днем ранее Приморский краевой суд также изменил меру пресечения для директора института Льва Бочарова: домашний арест заменили на залог в размере 2 млн рублей.

Лев Бочаров и Юрий Блинов были задержаны в марте. Как ранее сообщала пресс-служба Следственного комитета, в отношении директора ТИНРО-Центра и его первого заместителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Fishnews

НазадМетки: владивостокуголовное дело

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