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Директора ТИНРО-Центра освободили под залог

Главе ТИНРО-Центра Льву Бочарову домашний арест в качестве меры пресечения заменили на залог в 2 млн рублей. Постановление принято Приморским краевым судом.

Рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения прошло 22 мая, сообщили Fishnews в пресс-службе Приморского краевого суда. Залог необходимо внести до 24 мая. Вопрос рассматривался в качестве апелляции к вынесенному 4 мая постановлению Фрунзенского райсуда Владивостока о продлении домашнего ареста Льву Бочарову до 9 августа.

Как ранее сообщала пресс-служба Следственного комитета, в отношении руководителя института и его первого заместителя Юрия Блинова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Лев Бочаров и Юрий Блинов были задержаны в марте. В отношении директора института была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении Юрия Блинова – в виде заключения под стражу.

Напомним, что коллектив ТИНРО-Центра по итогам собрания, состоявшегося в марте, выступил с открытым обращением в поддержку руководства института. Солидарность с учеными выразил президиум Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства. Директора ТИНРО и его первого заместителя Юрия Блинова поддержали также отраслевые объединения, коллективы компаний и институтов из разных регионов.

Fishnews

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