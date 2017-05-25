25 мая 2017 года

Морские грибы «призывают» на борьбу с раком

Дальневосточные ученые выделили новые биоактивные соединения из морских грибов. В перспективе эти вещества могут использоваться для создания противовоспалительных и противоопухолевых препаратов.

В общей сложности специалисты Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения РАН выделили из экстрактов микроскопических грибов с поверхности морской травы 17 новых биологически активных соединений. В будущем новые вещества могут быть использованы для разработки противовоспалительных и противоопухолевых лекарственных препаратов, сообщили Fishnews в пресс-службе ДВФУ. Результаты исследований опубликованы в международных научных журналах.

Как рассказала научный сотрудник лаборатории биологически активных соединений кафедры биоорганической химии и биотехнологии Школы естественных наук университета Елена Лещенко, морские грибы являются перспективным источником новых веществ, обладающих полезными свойствами.

«Медицина нуждается в новых лекарственных препаратах с противоопухолевой и противовоспалительной активностью, и мы занимаемся поиском таких соединений. К настоящему времени из микроскопических грибов выделено 17 новых биологически активных метаболитов. Мы изучили их свойства и в экспериментах на мышиных макрофагах определили, что некоторые соединения достоверно снижают уровень выработки оксида азота в клетках, то есть уменьшают воспалительный процесс. Также было показано, что они способны делать раковые клетки более чувствительными к терапии», - отметила Елена Лещенко.

На следующем этапе исследователи изучат биологическую активность соединений на различных моделях, механизм их действия и токсичности. Дальнейшие испытания, в том числе на животных, определят перспективы использования новых веществ в фармакологии.

Fishnews