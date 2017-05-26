26 мая 2017 года

ТСК могут дать отсрочку

Росрыболовство предложило Пограничной службе продлить до 1 сентября переходный период, отведенный на опломбирование технических средств контроля в соответствии с рекомендациями, разработанными в агентстве.

На общем собрании ВАРПЭ вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков обратил внимание, что до завершения переходного периода для опломбирования ТСК – 1 июля – осталось чуть больше месяца.

«Хотелось бы понять, в каком состоянии методические рекомендации, согласованы ли они с Пограничной службой. Время идет», – отметил представитель АЯП. По словам Вячеслава Бычкова, хотя эти документы носят рекомендательный характер, процедура переосвидетельствования ТСК в них прописана достаточно жестко.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на практике процедура опломбирования технических средств контроля, их тестирование и оформление свидетельства соответствия требуют от судовладельцев определенных временных и финансовых затрат, поскольку проводятся в порту аттестованным специалистом.

«Проект методических рекомендаций мы обсуждали, ряд вопросов сняли, и он уже готов», – заверил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, уточнив, что текст еще предстоит согласовать с пограничной службой в окончательной редакции. «Мы предложили сейчас пограничной службе сдвинуть срок на 1 сентября в этой части», – сообщил глава федерального агентства.

Fishnews